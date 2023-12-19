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喊全面審視礦業用地居住權　綠委：別打擾出生入死換來的平靜生活

▲賴清德萬里老家違建爭議，林俊憲表示，期望透過這次事件成為一個契機，全面審視全國礦業用地居住權的問題。（圖 ／新北市地政局提供）
▲賴清德萬里老家違建爭議，林俊憲表示，期望透過這次事件成為一個契機，全面審視全國礦業用地居住權的問題。（圖 ／新北市地政局提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨總統候選人賴清德位於萬里老家的違建疑雲，成為在野黨攻擊的目標，賴清德也多次澄清，礦區的房子沒有特權、只有心酸，這是過去被政府遺忘的一群人，被指是特權難以承受。對此民進黨立委林俊憲今（19）日表示，希望此次事件不只流於政治口水，而是成為一個契機，應全面審視全國礦業用地居住權的，「不要打擾他們出生入死換來的平靜生活」。

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對於賴清德老家違建疑雲，林俊憲反問，如果沒有當初的新聞，多少人還記得這些礦工，而其實台灣開採煤礦的歷史超過百年，只不過在80年代過後因為礦災頻傳，礦坑接連關閉。進入21世紀，台灣已經沒有任何一個開採中的礦坑，「採礦」兩個字，逐漸消逝在人們的記憶裡。

林俊憲說，新世紀出生的孩子，地理課本中寫道，台灣是個資源缺乏的島嶼，所有礦產資源都依賴進口。幾十年過去，只剩下逐漸凋零的老礦工，以及對礦工這個職業幾近陌生的新世代，有關台灣煤礦歷史與記憶的傳承逐漸出現了斷層，艱辛的礦工血淚史正在消逝中。

林俊憲表示，這些老礦工，許多人原先不是此地出身，只是為了一口飯吃，冒險走入荒草萋萋的深山、深入危險幽暗的礦洞，從此這片荒野就成了他們安家立業之地，未曾再離開。唯一的不同，只是終於有能力將棲身的簡陋板房改造成磚房，大半輩子的心血都在這裡，杳無人跡的野嶺終於變成了故鄉。

林俊憲指出，城市裡眾人隨口議論的政治紛擾，傳到這片山林裡，就變成了攸關畢生心血的龐大壓力。歷史問題必須正視，不應因礦權廢止就回頭「收回」老礦工的居住權，更何況是因行政怠惰而導致？建築法規當然會越來越嚴謹，但以新時代的標準回頭去審視幾十年來安居於此的老礦工們，顯然不公平。

最後林俊憲說，期望這次事件不會只流於政治口水，而是成為一個契機，全面審視全國礦業用地居住權的問題，不要再打擾他們上半生出生入死終於換來的平靜生活。

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