Paul和丈母娘只差9歲！第1印象很不好 被戳痛點「至少要有頭髮」
藝人Paul（朱柏仰）與小17歲的老婆咪咪結婚7年，育有2女。他帶著相差9歲的丈母娘「阿梅姊」上緯來綜合台《女王大人》錄影。未料阿梅姊節目上猛爆料，先說對Paul第一印象很不好，因為自己理想中的女婿要像主持人曾國城，不然至少要有頭髮，一句句狂戳Paul痛處。阿梅姊更直說當初很不看好咪咪嫁給Paul，要女兒晚點再去登記不然離婚很麻煩，Paul聽聞後假裝生氣的說：「那時候說一個月後才是良辰吉時，原來是冷靜期！」
記者黃盈容/綜合報導
Paul跟丈母娘因為只有相差9歲，所以他實在不習慣叫「媽」，都用「阿梅姊」來稱呼丈母娘，丈母娘笑說如果聽到Paul叫她媽的時候，大都是他已經喝醉了。
阿梅姊Paul的丈母娘也直白說到兩人第一次見面時印象也不大好，因為她理想中的女婿要長得像曾國城般，要西裝筆挺、溫柔斯文，接著又說「至少要有頭髮啊，他（Pau）又沒有」，讓全場頓時笑翻。
Paul的丈母娘也爆料說咪咪說要嫁給Paul之前，她有勸過女兒不要到時候回來哭給她聽，再加上當時咪咪大學剛畢業不久，猶如老江湖遇到小白兔，所以當初她其實不是很看好這段婚姻，還要咪咪能拖就拖晚一點再去登記，不然離婚很麻煩，還好如今Paul與咪咪婚姻幸福，讓她一切都是白擔心了。
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