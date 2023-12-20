保費變便宜、台積電期貨納夜盤　2024年9大金融新制看這裡　

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至於9大新措施當中，有6項是明年1月1日就上路。第一，企業相關金融協助措施展延。銀行公會因應新冠肺炎所定企業相關金融協助措施的施行期間，續予延長至明年12月31日，並將「會員銀行辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」的受理期間續予延長至明年12月31日止，企業有繼續經營意願且繳息正常者均可提出申請
第二，明年度人身保險商品調升部分幣別新契約責任準備金適用利率，部分保險商品保費有調降空間。明年度人身保險商品各幣別新契約責任準備金適用利率，美元保單依負債存續期間不同調升1至3碼，新台幣、澳幣及歐元保單各負債存續期間分別調升1碼、2碼及4碼，至於人民幣則維持不變。這次次調升部分幣別新契約責任準備金利率，將可能使部分商品的新契約保險費有調降空間。
第三，公平對待股東，提升英文資訊，以吸引國際資金。為吸引國際資金持續投入我國資本市場，全體上市公司及實收資本額達6億元以上的上櫃公司均應發布雙語重大訊息，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。
第四，興櫃市場整併，並開放得採簡易公開發行機制。櫃買中心規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，搭配相關強化監理措施，以利公司得提早進入興櫃資本市場籌資發展，將發揮加速中小規模企業進入資本市場籌資的功能，協助我國新創企業籌措資金。
第五，擴大提前上傳股東會議事手冊的上市櫃公司適用範圍。為使投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會的各項議案，金管會新增資本額20億元以上未達100億元的上市櫃公司應於股東常會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料，預估新增20億元以上未達100億元的上市櫃公司的股東均可受惠。
第六，公告自結財務資訊。為推動上市櫃公司財務資訊揭露的及時性，金管會要求實收資本額未達新台幣20億元的上市（櫃）公司，應於會計年度終了後75日內，公告前一年度自結財務資訊，以增進上市櫃公司財務資訊公告之及時性。
另外，還有3項金融新制將於明年1月底至3月前陸續實施，包括明年1月底前上路的台積電期貨納入為夜盤交易商品。為提供交易人得於夜盤時段因應國際事件進行避險或調整交易策略、吸引外資參與交易，擴大夜盤交易商品範圍至「台積電期貨」，以提供交易人更多金融工具管理風險及擴大期貨市場規模。
集保結算所「股務事務電子通知平台」新增ETF收益分配發放電子通知服務（ETF eNotice），也將於明年3月19日前實施。為符合環保減碳，並節省業者寄送紙本通知之成本，金管會今年9月20日核准集保結算所得經營ETF收益分配電子通知業務，期將現行ETF的紙本收益分配通知書轉為電子通知，持續推動證券市場邁向全球2050年淨零排放的目標，舉凡ETF發行人暨ETF受益人均可適用。
還有預計在明年3月底前上路的友善提供外資參與股東會視訊會議措施。為鼓勵外資股東積極參與我國公開發行公司股東會，以提升公司治理，金管會督導集保公司新增股東會視訊會議平台英文版功能介面，以促進股東行動主義，提升資訊公平性，並鼓勵外資股東參與股東會視訊會議，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。