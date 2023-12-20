台積電董座將退休！彭博：劉德音主導全球擴展、魏哲家低調善溝通
台積電今（19）宣布董事長劉德音明年股東大會後將退休，副董事長魏哲家將接任下屆董事長，此前張忠謀交棒給兩人時，外界曾對「雙首長制」表達疑慮，但兩人不同的作風也讓《彭博新聞》稱讚，劉德音是推動全球擴廠計畫的重要舵手，個性相對低調的魏哲家則以「自嘲式幽默」聞名，是投資者和客戶溝通的重要管道。
國際中心楊智傑／綜合報導
報導提到，台積電創辦人張忠謀在2018年退休後，交棒給時任的共同執行長劉德音與魏哲家，形成雙首長領導制，並給予兩人充分的信任；而在台灣和台積電與中國關係緊張之際，是劉德音大力倡導全球擴張，在他任職期間，台積電啟動了從美國到日本、德國投資數百億美元建設新工廠的計畫，同時也在歐洲等其他地區進行類似項目的談判。
另一方面，《彭博》則稱魏哲家以相對低調的態度處事，這名以「自嘲式幽默」而聞名的執行長被認為是與投資者和客戶溝通的主要管道，同樣也擁有工程博士學位，兩人攜手帶領台積電度過了長達數年的全球晶片短缺危機，鞏固了其在科技產業的關鍵地位。
文內指出，在全球晶片短缺最嚴重的時候，魏哲家曾在與美國產業會議上對汽車公司開玩笑，笑稱在缺貨之前沒聽過某家汽車公司的消息，而在此之後，很快地該間公司就聯繫了他，表現得像最要好的朋友那樣。