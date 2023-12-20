中華職棒／徐若熙、吉力吉撈鞏冠看水行俠失落王國！感受兄弟情懷
由導演溫子仁執導、傑森摩莫亞主演的《水行俠 失落王國》今（19）日在全台舉辦搶先試映會，串聯台北、台中、高雄三地粉絲，不少粉絲自發Cosplay成超級英雄角色，體育界的王者們也回歸共襄盛舉，包含台灣泳壇F4王星皓；新北國王籃球隊的林書緯、洪志善、洪志虎兄弟；中華職棒冠軍味全龍的徐若熙、張景淯、吉力吉撈·鞏冠、陳冠偉，一起迎接這場史詩級的最終戰役，現場期待值爆棚！
記者吳政紘/綜合報導
台灣泳壇F4之一的王星皓對《水行俠 失落王國》超級期待，他分享：「我很享受水行俠的世界，水下的一切讓我覺得很有共鳴，我從第一集開始就是粉絲。很期待這次新的內容，光看預告就覺得海底世界的畫面很豐富、很震撼！」
PLG新北國王籃球隊上個月曾打造【水行俠 失落王國】兄弟特別場，與現場超過4,500位粉絲兄弟團結一心，延續開季連勝氣勢，最終贏得勝利；夢想成真與哥哥當隊友的林書緯，以及隊上知名兄弟檔洪志善、洪志虎，也到場分享參與搶先試映會的心情。
林書緯興奮表示：「我自己就是DC大粉絲，所以今天能來搶先試映會非常興奮！而且這集是最終戰役，我更覺得一定要看，在大銀幕體驗最爽的大場面！我回去也會跟哥哥炫耀一下，叫他趕快來看！」兄弟檔洪志善、洪志虎一個在場上、一個在場下，雖擔任不同角色，但有著相同的目標，也表示：「看預告知道這集有兄弟聯手戰鬥，我們就蠻期待的，感覺兄弟之間那種互相磨合，還有為了同個目標一起奮鬥的精神，我們會很有共鳴！」
《水行俠 失落王國》是眾人期待已久的史詩最終章，即將打出一場精彩的最終戰役；甫獲得中華職棒總冠軍的味全龍，全壘打王吉力吉撈·鞏冠、強悍的投手們張景淯、陳冠偉，以及徐若熙也在場分享奪下冠軍、封王的心情。球員們表示很喜歡團隊聯手，一起戰鬥的熱血感覺，而《水行俠 失落王國》的打鬥場面看起來很爽、很霸氣，水行俠的三叉戟超帥，非常期待看水行俠如何與兄弟聯手，對上更強大的敵人黑蝠鱝、拯救世界。
《水行俠 失落王國》由導演溫子仁回歸執導，故事聚焦於亞瑟／水行俠（傑森摩莫亞 飾演）與歐姆（派翠克威爾森 飾演）這對兄弟之間的冒險故事。為了對抗反派黑蝠鱝（葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾演），水行俠必須向前亞特蘭提斯之王、如今被囚禁的弟弟歐姆求助，兄弟倆必須克服己見、結為盟友，才能保衛王國、拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。
《水行俠 失落王國》將在12月20日2D/3D/IMAX/D-BOX/4DX/MX4D/Atmos/Dolby Cinema全版本搶先全美在台上映。