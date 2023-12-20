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瞄準中國人口老化！抖音等APP「字體放大、朗讀訊息」幾乎成標配

▲中國老年人口比例逐漸增加，不少科技公司設計手機應用程式時也考慮到更符合年長者需求的功能。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國老年人口比例逐漸增加，不少科技公司設計手機應用程式時也考慮到更符合年長者需求的功能。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近年來人口萎縮，在高齡化加劇之下，北京也正式進入中度老齡化社會，許多科技公司則刻意在設計應用程式時瞄準長者需求，提供將字體放大、播放音訊等功能，網路投放廣告也更願意從新生兒轉為年長者，就連短影音平台抖音也有「長輩模式」，不僅字體和按鈕更清楚，甚至還有客服專線教導老年人如何用手機。

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中國民政部數據顯示，截至2022年底，中國60歲以上人口超過2.8億人，占總人口19.8%。《華爾街日報》發現，許多科技公司看準銀髮市場，在設計應用程式時也會提供相對應的功能，例如速食連鎖店KFC就曾推出過「針對50歲以上客戶」的簡單版APP，內容除了廣告減少、字體放大外，還有一鍵下訂、根據過去訂單進行推薦等功能。

即時通訊軟體微信也推出了放大字體、朗讀訊息等功能，抖音則設置了讓字體和按鈕更清楚、顏色對比更強烈的「長輩模式」。此外，抖音的演算法也會相對應改變，香港中國行銷分析師杜達倫克（Ashley Dudarenok）對此就稱，這是因為中國很多老人會在5點起床，早起後會看看短影音打發時間。

資產管理公司「Redwheel」的中國市場基金經理柯林（Colin Liang）則表示，這種消費型態將會有所改變，「這個趨勢不會被逆轉」；但報導也提到，市場老人化的挑戰是他們的消費能力未必比得上有穩定收入者，因為老年人不太會買每年新推出的iPhone或電動車這些奢侈品，比較會買製成品和服務等。

此外，中國大部分的長者仰賴退休金生活，其資產又普遍與房地產有關，有鑒於目前中國房地產價格下跌，這又將影響長者們的消費能力。

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