瞄準中國人口老化！抖音等APP「字體放大、朗讀訊息」幾乎成標配
中國近年來人口萎縮，在高齡化加劇之下，北京也正式進入中度老齡化社會，許多科技公司則刻意在設計應用程式時瞄準長者需求，提供將字體放大、播放音訊等功能，網路投放廣告也更願意從新生兒轉為年長者，就連短影音平台抖音也有「長輩模式」，不僅字體和按鈕更清楚，甚至還有客服專線教導老年人如何用手機。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國民政部數據顯示，截至2022年底，中國60歲以上人口超過2.8億人，占總人口19.8%。《華爾街日報》發現，許多科技公司看準銀髮市場，在設計應用程式時也會提供相對應的功能，例如速食連鎖店KFC就曾推出過「針對50歲以上客戶」的簡單版APP，內容除了廣告減少、字體放大外，還有一鍵下訂、根據過去訂單進行推薦等功能。
即時通訊軟體微信也推出了放大字體、朗讀訊息等功能，抖音則設置了讓字體和按鈕更清楚、顏色對比更強烈的「長輩模式」。此外，抖音的演算法也會相對應改變，香港中國行銷分析師杜達倫克（Ashley Dudarenok）對此就稱，這是因為中國很多老人會在5點起床，早起後會看看短影音打發時間。
資產管理公司「Redwheel」的中國市場基金經理柯林（Colin Liang）則表示，這種消費型態將會有所改變，「這個趨勢不會被逆轉」；但報導也提到，市場老人化的挑戰是他們的消費能力未必比得上有穩定收入者，因為老年人不太會買每年新推出的iPhone或電動車這些奢侈品，比較會買製成品和服務等。
此外，中國大部分的長者仰賴退休金生活，其資產又普遍與房地產有關，有鑒於目前中國房地產價格下跌，這又將影響長者們的消費能力。