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Fubon Angels備戰《Volume Up!》演唱會！韓國女神李晧禎有點緊張

▲Fubon Angels備戰《Volume Up!》演唱會！韓國女神李晧禎有點緊張。（圖／富邦提供）
▲Fubon Angels備戰《Volume Up!》演唱會！韓國女神李晧禎有點緊張。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

上賽季榮獲PLG年度啦啦隊的Fubon Angels將在明年1月18日、19日一連兩天於宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦2024《 Volume Up! 》演唱會，不僅是成軍7年以來最盛大公演，更為全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊。本季加入Angels的新成員李晧禎表示：「自己非常緊張，但其他Angles 都會互相照顧與鼓勵我，讓我覺得大家的心是在一起的，更有勇氣面對這個挑戰。」

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Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，自4月展開場勘、前置、討論演唱會形式，主辦單位也精心打造豪華專業的幕後團隊，邀請魚丁糸鼓手小威、貝斯手馨儀老師擔任顧問及舞台總監，由曾與徐若瑄共組「少女隊」的王思涵老師擔任舞蹈統籌，從面談討論、選曲錄音到表演特訓，長達九個月的籌備期，近期Angels為了演唱會已展開三個多月的集訓，因訓練過程得同時兼具有棒球、籃球賽事及商演活動， Angels依舊盡全力的參與訓練，從球場到舞台，期待以不同的組合激盪出更多火花，將最好的一面呈現給粉絲們。

▲Fubon Angels備戰《Volume Up!》演唱會！韓國女神李晧禎有點緊張。（圖／富邦提供）
▲Fubon Angels備戰《Volume Up!》演唱會！韓國女神李晧禎有點緊張。（圖／富邦提供）
▲李皓禎。（圖／李皓禎IG）
▲李皓禎。（圖／李皓禎IG）

Fubon Angels《 Volume Up! 》演唱會門票已在臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP及全台7-11 ibon機台開賣。本場席次規劃分為尊爵騎士席、搖滾騎士席、飆風騎士席、浪漫騎士席等，其中最能近距離觀賞震撼演出，還能感受髮香魅力的「尊爵騎士席」，不但能擁有炫光手燈、《 Volume Up! 》視覺海報及T恤、優先進場權利、現場商品折扣優惠，尊爵騎士席及二樓浪漫騎士席已全數完售，兩天門票銷售近七成。另售價為120,000元、有著上帝視角之稱的VIP包廂席，11月30日開賣即秒殺，兩天皆已售出。

而本次演唱會的主視覺，除了日前公佈的星芒版主視覺，今日也公佈第二版《 Volume Up! 》繽紛版主視覺，彩虹背景象徵光彩奪目的舞台，搭配繽紛色系的服裝，展現女孩活潑開朗的個性，要讓全宇宙感受到Angels魅力。

本次也將推出以星芒版、繽紛版兩款主視覺為主軸延伸的專屬限量週邊商品，希望打破Angels平時穿著球衣及球場應援的刻板印象。全新的生活化周邊與結合演唱會元素的紀念商品，包含演唱會必備週邊個人大頭應援手燈、具有紀念價值的視覺海報、主視覺立牌、多功能用途墊及單曲歌詞鑰匙圈。生活類商品包含個人雙視覺應援毛巾、等身大抱枕、眼神背號T-shirt及拍立得相框立牌等多樣個人系列商品，值得每位Angels的鐵粉蒐藏。本次演唱會週邊商品都在《 Volume Up! 》演唱會兩日現場獨家販售，詳細資訊請持續關注Fubon Angels 官方粉絲專頁。

栗子則表示，雖然連續三年都因演出踏上ZEPP New Taipei，但這一次代表Angels演出，感受相當特別期待與興奮。


Angels隊長卡卡談到隊伍成軍七年來，首次舉辦盛大公演，「為了這次的演唱會，每位女孩都花了許多時間在做準備，大家平時除了有球場賽事外，還有要兼顧其他工作，過程中雖然辛苦，但很值得也很期待！身為隊長，我以Angels為榮！」


1月18、19日於宏匯廣場Zepp New Taipei隆重舉行，屆時Angels將全員到齊，機會難得不容錯過，邀請所有熱愛Fubon Angels的粉絲們一同共襄盛舉！


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