被踢出選票外！科羅拉多州開第一槍　禁止川普參加該州總統初選

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報導指出，由於美國法院鮮少因官員參與／煽動暴動或叛亂，而動用這項憲法條款，禁止當事人參選總統。科羅拉多州最高法院的這項裁決是法院首次將一名總統候選人排除在投票之外。
科羅拉多州最高法院在裁決書裡表示，法院大多數的法官認為，根據美國憲法第十四修正案第三條，川普沒有資格擔任總統職務，「由於他沒有資格，根據選舉法，科羅拉多州州務卿將它列為總統初選候選人是一種錯誤行為。」
科羅拉多州最高法院強調，「「我們並非輕易做出結論。我們深知眼前問題的影響範圍和重要性，也謹記行使法律的莊嚴義務，沒有恐懼或偏袒，也不會受到大眾反應的影響」。
這項裁決將保留至明年1月4日才會生效，川普在這個期限前可以要求複審，或者向美國聯邦最高法院提出上訴。法學專家表示，只有美國高等法院才能解決2021年1月6日的國會叛亂是否構成叛亂，以及川普是否被禁止競選的問題。
儘管這項裁決只適用科羅拉多州3月5日的共和黨初選，但卻很可能影響川普11月5日的大選。不過有美國選舉預測專家認為，科羅拉多州是民主黨的鐵票州，這意味無論川普的命運如何，拜登總統都很可能拿下該州選票。
科羅拉多州選舉事務官員表示，由於初選選票最晚1月5日就要送印，這些問題最好在這個日期前解決。