巫苡萱被爆假分手！帶男友逛街返香閨 7年戀情疑似地下化
37歲的樂天啦啦隊女神巫苡萱，和嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員男友Rex交往7年，曾甜蜜高調放閃，被看好未來步上紅毯，未料11月出席活動時，她卻自曝斬斷7年情，帶男友看完乃哥（徐乃麟）就分手了，直呼非常心碎很想哭，還以單身身分公開徵求新歡，但週刊近日仍拍到她與Rex開心聚會，互動就像熱戀情侶，一點都沒有分手跡象，被外界質疑這段感情已經轉為地下情。
記者江芷稜／綜合報導
巫苡萱已達適婚年齡，加上懂得理財置產，晉升有房一族，被看好很快跟男友成婚，不過有媒體報導，她身為啦啦隊員身分，礙於公司有禁愛令，不能公開談論戀情，還想衝刺事業的她，與男方認為應該邁入人生下個階段產生衝突，因此只好分手，才會透露難過心情。
不過，《CTWANT》報導，指稱巫苡萱跟Rex交往7年，感情非常穩定，沒有戀情告吹一事，還直擊兩人甜蜜約會，她在電視台錄影結束後就和男友在信義區會合，一起逛街試衣服，男友貼心幫她提戰利品，還在露天美食區開心用餐，一直聊天有說有笑，根本就是一對戀愛中的情侶，完全不像分手。
最後，巫苡萱跟Rex結束約會，一同搭車返回女方家，深夜都未離開，感情疑似走向地下化，而非真的告吹。對於她和Rex現今的關係，令人霧裡看花，巫苡萱則透過經紀人回應《CTWANT》：「目前兩人就是朋友關係。」
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