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巫苡萱被爆假分手！帶男友逛街返香閨　7年戀情疑似地下化

▲巫苡萱自爆斬斷7年情，卻被拍到帶男友Rex返家，疑似將戀情轉為地下化。（圖／尖端出版提供）
▲巫苡萱自爆斬斷7年情，卻被拍到帶男友Rex返家，疑似將戀情轉為地下化。（圖／尖端出版提供）

記者江芷稜／綜合報導

37歲的樂天啦啦隊女神巫苡萱，和嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員男友Rex交往7年，曾甜蜜高調放閃，被看好未來步上紅毯，未料11月出席活動時，她卻自曝斬斷7年情，帶男友看完乃哥（徐乃麟）就分手了，直呼非常心碎很想哭，還以單身身分公開徵求新歡，但週刊近日仍拍到她與Rex開心聚會，互動就像熱戀情侶，一點都沒有分手跡象，被外界質疑這段感情已經轉為地下情。

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▲巫苡萱（右）和男友Rex之前公開放閃照。（圖／翻攝自Rex ＩＧ）
▲巫苡萱（右）和男友Rex之前公開放閃照。（圖／翻攝自Rex IG）
巫苡萱已達適婚年齡，加上懂得理財置產，晉升有房一族，被看好很快跟男友成婚，不過有媒體報導，她身為啦啦隊員身分，礙於公司有禁愛令，不能公開談論戀情，還想衝刺事業的她，與男方認為應該邁入人生下個階段產生衝突，因此只好分手，才會透露難過心情。

▲巫苡萱。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲巫苡萱日前出席活動宣稱單身，要大家幫她介紹新歡。（圖／記者鄭孟晃攝影）
不過，《CTWANT》報導，指稱巫苡萱跟Rex交往7年，感情非常穩定，沒有戀情告吹一事，還直擊兩人甜蜜約會，她在電視台錄影結束後就和男友在信義區會合，一起逛街試衣服，男友貼心幫她提戰利品，還在露天美食區開心用餐，一直聊天有說有笑，根本就是一對戀愛中的情侶，完全不像分手。

最後，巫苡萱跟Rex結束約會，一同搭車返回女方家，深夜都未離開，感情疑似走向地下化，而非真的告吹。對於她和Rex現今的關係，令人霧裡看花，巫苡萱則透過經紀人回應《CTWANT》：「目前兩人就是朋友關係。」

▲徐乃麟（右三）在《天才衝衝衝》錄影空擋時爆料，王齊麟喜歡籃籃（右二），想搓合2人。右起為：張文綺、徐凱希、曾國城、巫苡萱。（圖／記者黃盈容攝）
▲巫苡萱（右）爆料帶男友見過徐乃麟（右三）就分手了。左起為張文綺、徐凱希、曾國城、徐乃麟、籃籃、巫苡萱。（圖／記者黃盈容攝）
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