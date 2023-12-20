明天繼續一路冷！出門NG行為小心中風　保暖商品先看「2特點」

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保暖方面，國健署建議，無論何時，只要有起床的動作，千萬要記住「 慢、熱、起、穿、行」5字訣，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是何時起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。
至於有些民眾會選擇吃些湯品、鍋類來食補或藥補，國健署提醒，若含有酒精的成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，再者，喝湯時，湯品的溫度避免超過65度，可能造成食道的傷害，如果有去溫泉泡湯，也要避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，千萬不宜單獨泡湯。
此外，即使天氣寒冷，也不能忘了日常的運動習慣，國健署提醒，運動時要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，一則晚一點出門運動，或選擇在室內的簡單運動，若要出門運動，建議結伴而行的去運動，相互有照應。
國健署提到，如果是本身就有慢性病或其他疾患的民眾，務必按時服藥與情緒穩定控制病情，外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。
如果民眾外出或在家，出現不適症狀，如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適的症狀，或出現腦中風的任一徵兆，無法準確執行「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。