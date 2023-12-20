萬八不遠了？庶民台股信心止跌回升 4成民眾估未來半年繼續漲
素有「庶民經濟指標」之稱的國泰金控12月國民經濟信心調查，在今（20）日出爐，不僅民眾景氣展望樂觀指數轉正，消費意願同步升溫，庶民對於台股樂觀指數也結束跌勢，明顯走揚，風險偏好指數亦同步走揚，並有4成民眾預估未來半年台股會繼續漲。
記者顏真真／台北報導
國泰金指出，國發會最新公布的10月景氣對策信號從黃藍燈降為藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚。12月國民經濟信心調查也顯示，民眾景氣現況樂觀指數上揚至-3.0（11月-23.2），展望樂觀指數走升至3.6（11月-9.1），大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步回升，分別升至8.9（11月7.0）及-12.7（11月-15.4）。房屋買賣意願方面，買房意願指數小升至-46.7（11月-47.6），賣房意願則走揚至-10.4（11月-13.5）。
隨著國際股市震盪偏升，庶民股市樂觀情緒止跌回揚，風險偏好同步走揚。國泰金表示，由於調查期間全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升。12月國民經濟信心調查結果也顯示，民眾對於台股的樂觀指數結束跌勢，明顯走揚至16.1（11月-0.4），風險偏好指數同步走揚至13.9（11月10.3）。
另外，也有40.5%的民眾預期未來半年台股會繼續漲，另有24.3%的人覺得台股會跌。在台股風險偏好指數部分，也來到4個月新高，國泰金調查發現有30.6%的民眾願意拿現金或解定存來買股票，較11月的28.4%變多，也超過9月調查時的水準。