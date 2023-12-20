祈錦鈅赴加拿大生產！加收費用明細曝光 「33萬不夠付」她嚇傻
女星祈錦鈅今年5月閃嫁圈外男友「A先生」，上個月9日她遠赴加拿大生產，順利生下女兒，首次在國外的生產經驗，也讓她大開眼界。祈錦鈅透露一開始就付給醫院1萬4000元（約新台幣33萬3480元）的押金，沒想到生產完居然不夠付，其中還被加收一項高額費用，嚇得她趕緊申請完整明細。
記者薛羽彤／綜合報導
祈錦鈅昨日在IG限時動態曬出生產費用明細，助產士花了加幣4900元（約11萬元台幣）、藥錢1910元（約4萬5千元台幣）以及談話費540元（約1萬元台幣），付完之後又被加收2355元（約新台幣5萬6千元台幣），甚至還有一筆6140元（約14萬元台幣）高額費用，也沒寫是為什麼。
祈錦鈅透露，生產前已先付給醫院押金台幣33萬元左右，沒想到卻不夠用，嚇得她趕緊申請明細表，她表示助產士部分，人還沒到小孩頭就出來了，費用還是得付，她直呼「下一次我會直接walk in醫院，反正費用差不多，會不會可能還會比較少」。
祈錦鈅曾說過，她堅持到國外生產是因為「對人的絕望感」，她希望給孩子更大的眼界，有不同的發展，「相較於很多各種見不得別人好的台灣人，我不認為我希望給孩子更好的環境或更多的機會怎麼了。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁