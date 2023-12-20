冰島火山爆發驚人影片曝光 鄰近核電廠「是最糟糕的狀況」
冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）在當地時間18日晚間10點17分發生火山爆發，熔岩噴發高達100多公尺。從當地傳來的畫面也可看到，火山噴發相當劇烈，熔岩像噴泉般不斷從地面裂縫噴湧而出，乍看之下就像「火燒島」，從首都雷克雅維克也能看到火山照亮夜空。
國際中心楊雅婷／綜合報導
雷克雅內斯半島從10月底開始，就多次發生地震，當局認為火山可能隨時爆發，撤離近4000名居民，並關閉知名景點藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉度假村，希望在火山爆發時，把受影響的程度降到最低。不過這次火山爆發的地點鄰近核電廠，專家表示「這是最糟糕的狀況」，擔心之後會造成嚴重影響。當地媒體報導稱，這次雷克雅內斯半島火山噴發的規模，確實比這幾年的火山噴發要大上很多。
2010年冰島艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）曾發生大噴發，造成歐洲空中交通癱瘓，民眾擔心這次的火山爆發可能再次衝擊國際旅遊。所幸冰島政府表示，這次火山爆發強度已開始下降，航班飛行不至於受到影響，不會對民眾的生命財產構成威脅。不過，當局研判火山活動可能還會持續好幾個月。