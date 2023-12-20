吳慷仁影史經典5角色！手機藏女用內衣自拍　「大罩杯好辛苦」

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《麻醉風暴》裡，吳慷仁飾演企圖改變醫療體制的保險業務員，「我跟製作人說把這個角色給我，拜託求求你，你只要給我，我明年有機會上頒獎台，那是我第1次講這麼不要臉的話。」吳慷仁的預感沒有錯，這個角色帶給他第1座金鐘迷你劇集最佳男配角獎。
吳慷仁在《我們與惡的距離》詮釋人權律師，為死刑犯辯護受到非議，有一場戲他跑到老婆娘家求和，被岳父巴戈咆哮：「為了人渣放棄我女兒。」吳慷仁痛哭流涕回應：「保護人人生而平等的權利是我的工作。」算是這部戲極具張力的一幕。吳慷仁真灌高粱酒上陣，「拍完就被抬上車，睡醒之後，長輩把我痛罵一頓。」
故事背景設定在80年代林森北路歡場的《華燈初上》，吳慷仁飾演第3性媽媽桑「寶寶」，他透露自己有很多男同志姐妹是牌友，透過他們介紹，實際闖第3性酒吧見習，試著模仿他們，吳慷仁說：「我很喜歡跟他們相處，他們常用纖細聲音跟我聊天，聊到激動處又恢復男兒身。」
以馬來西亞社會底層為背景的《富都青年》，講述沒有公民身分證的一對兄弟，在混雜移工聚居的富都老社區裡苟且偷生。吳慷仁飾演聽障者哥哥阿邦，他在馬來西亞認識一群聾人朋友，「原來手語不只是比手畫腳，還包括力氣力道、臉部表情。」因為手語的交談沒有贅詞、非常直接，力道跟表情是分辨情緒的一項重要關鍵。
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