許藍方、王少偉甜蜜遊日被抓包！復合傳聞曝光 經紀人全說了
39歲的「最美博士」許藍方與演藝圈黃金單身漢王少偉，緋聞傳了2年，卻遲遲不鬆口戀情，只強調對彼此有好感，尚未進展到交往階段，吳宗憲故意調侃他們分手了，不過網友卻抓包兩人曬出有銀杏樹的風景照，疑似一起去日本旅遊，王少偉開心發文「當活出自己的風格，不用在意別人眼光，是人生最幸福的事」，平日也保持溫馨接送情，復合傳聞甚囂塵上。
記者江芷稜／綜合報導
自稱單身10年的王少偉，與許藍方保持「友達以上，戀人未滿」的感情，卻被吳宗憲開玩笑說他雖然跟性學博士分手了，有問題還是可以去諮詢，不過兩人堅稱只是好朋友，私下露營也是多人聚會，沒有分手問題。
根據《鏡週刊》報導，王少偉與許藍方沒有因外界傳緋聞尷尬，減少彼此互動，本月初他還上演溫馨接送情，結束工作錄影之後，開吉普車去接女方，再貼心送她返家，只停在女方家樓下就離去，態度相當紳士。
不僅如此，王少偉和許藍方年初在IG曬出東京旅遊的同款美照，背景都是同一間特色咖啡廳，11月日本之旅也是同款銀杏美照，對此，許藍方經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「許藍方是與《小姐不熙娣》班底Pag她們去的，基本上看圖說故事的新聞，沒有什麼好特別回應的，尊重各自的私生活。」
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