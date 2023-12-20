NBA／Gary Payton II受傷病困擾　用父親的「戰鬥精神」自我激勵

我是廣告 請繼續往下閱讀
Payton稍早接受美媒訪問時，談及與父親名人堂球星Gary Payton的往事，「成長過程中，父親一直希望我內心擁有戰鬥精神，因為他自己就很有這種特質，他嘗試在我很小的時候，就灌輸我這種觀念。但當時的我並没有領悟，他的成長經歷和我不同，所以那花了我一段時間。他告訴我，我不是真正優秀的籃球運動員，他激起了我的鬥志。因為我和他在成長過程中，總是會產生矛盾，我只是想證明他錯了。」
「最终，那股戰鬥精神，我找到了。我知道是什麼，我明白父親在說什麼了。我變得越來越好，他就越來越安靜。如果他沒說什麼，我一定是做對了什麼事情，我覺得我肯定是從他那裡得到了戰鬥精神、直覺和其他一切。」Gary Payton II說道。
Gary Payton II並未因父親光環而替他加分，他當時參加2016年NBA選秀會並未獲選，隨後並進入發展聯盟打拼，輾轉在NBA與發展聯盟之間，直到來到勇士隊後，受到總教練Steve Kerr賞識並重用，並幫助勇士在2021-22賽季成功登頂，擊敗賽爾提克獲得總冠軍。
Payton II多年來一直效仿父親的風格，成為一名防守悍將，他也希望能夠成為NBA當中最出色的防守球員之一。