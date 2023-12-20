雷／《水行俠2》彩蛋太噁心！他吃下「萬惡生物」喀滋聲嚇壞觀眾
由導演溫子仁執導、傑森摩莫亞主演的《水行俠》，睽違5年終於推出續作《水行俠 失落王國》，首集原班人馬全面回歸演出。本集片尾彩蛋畫面相當噁心，水行俠的弟弟「歐姆」在大戰過後，獨自來到陸地生活並品嚐美味漢堡，但受到哥哥先前「惡趣味」的影響，他隨手抓蟑螂吃下畫面與聲響，令觀眾們邊看邊尖叫直呼：「超噁心！」
記者黃雅琪／台北報導
《水行俠 失落王國》片尾彩蛋僅有一段，水行俠「亞瑟」（傑森摩莫亞 飾）與弟弟「歐姆」（派翠克威爾森 飾）聯手對抗反派黑蝠鱝之後，歐姆決定暫時遠離水底世界，他來到陸地體驗人類生活，品嚐著哥哥強烈推薦的起司漢堡餐點，品嚐一口後終於明白為什麼亞瑟就愛這一味。
下一秒畫面驚悚，一隻蟑螂突然爬過餐桌，只見歐姆毫不猶豫地將牠抓起來、夾進漢堡裡一起食用，一口咬下喀滋喀滋聲作響，他吃得津津有味，但觀眾卻是頻頻發出尖叫聲。歐姆之所以會吃蟑螂，其實是從亞瑟在火山島上的一個「惡趣味」開始。
《水行俠 失落王國》故事聚焦在，水行俠「亞瑟」與歐姆這對兄弟之間的冒險故事。為了對抗反派黑蝠鱝（葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾），水行俠必須向前亞特蘭提斯之王，也就是如今被囚禁的弟弟歐姆求助，兄弟倆必須克服己見、結為盟友才能保衛王國，並拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。《水行俠 失落王國》全台熱映中。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁