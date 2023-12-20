2023十大離婚藝人！最正雙胞胎依依掰了10年暖男　這對最讓人錯愕

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42歲「史上最美雙胞胎」姊姊依依（本名蔡依伶）為綜藝、談話性節目常客，偶爾接活動主持，2013年7月帶球嫁給圈外人史丹利（徐頌傑），夫妻倆常上通告秀恩愛，史丹利更是演藝圈出名的好好先生，沒想到，依依昨（19）日在臉書發文證實兩人已經協商1年，決定簽署離婚協議書，分開沒有外力介入、和平且感恩，史丹利表示：「不是只有永遠在一起、才算是結局。」
徐若瑄、李雲峰（結婚9年）
徐若瑄（Vivian）2014年和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚，10日被週刊爆料，雙方已經於上個月結束9年婚姻，兩人隨後透過共同聲明證實離婚：「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」感謝9年多來彼此在婚姻中的付出和成長，經過深思熟慮和溝通，以及理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點，「這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排」。
藍正龍、周幼婷（結婚9年）
44歲藍正龍2014年迎娶大2歲周幼婷，外界原以為夫妻婚姻美滿，怎料，6月兩人被拍到騎Ubike去戶政事務所辦離婚，近1個禮拜後出席新片首映會，他有備而來，親自說明跟周幼婷的關係，承認兩人「已經分開了」 ，強調：「我跟幼婷都很好，謝謝大家關心，我知道幼婷是很堅強的女生，很有自己的想法，我是尊重的。」
Melody、吳育奇（結婚17年）
44歲「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）7月初宣布與大15歲富商吳育奇結束17年婚姻，「很遺憾我們停留在分岔路口，於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此」，原以為和平分手，吳育奇卻委託律師遞狀提起確認離婚協議無效之訴，控訴被Melody誘導簽下不平等離婚協議、搶走3棟價值上億元的房子，男方親友再跳出爆料Melody長期霸凌前夫，對此，Melody經紀人回應：「不是事實，交給律師處理。」
章子怡、汪峰（結婚8年）
44歲大陸影后章子怡與大8歲歌手汪峰2015年結婚，婚後雙方不時公開秀恩愛，還上實境秀《妻子的浪漫旅行2》分享夫妻生活，豈料，10月23日有微博博主爆料夫妻倆已經離婚，幾小時後，章子怡和汪峰各自發聲明證實婚變，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，希望能得到大家理解和支持。
林嘉欣、袁劍偉（結婚12年）
金馬影后林嘉欣7月底深夜在IG拋出震撼彈，以中英文聲明宣布與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，她表示離婚的決定不得已，但是兩人深思熟慮的結果，「我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭，我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。」
劉雨柔、黃育仁（結婚6年）
女模劉雨柔經常受邀上各大綜藝節目，聊天的話題葷素不忌，形象直率、健美，她與格鬥教練黃育仁遠距離戀愛快1年，2017年完婚，2022年10月便宣布兩人結束6年婚姻，透露離婚時心情低落，每天起床就哭、把自己關在家兩個星期，無法出門，更多次爆料前夫的不是，直言對方個性非常自我，不願意溝通和改變，兩人生活習慣和觀念差異極大，歷經被偷拍事件後，對方「一直在傷口上灑鹽」，家務事成為八卦。
休傑克曼、黛博拉（結婚27年）
澳洲男星、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與太太黛博拉（Deborra-Lee Furness）結縭27年，這段相差13歲的姊弟戀長年蔚為佳話，被視為好萊塢模範夫妻代表，沒想到，美東時間9月15日雙方發布共同聲明宣布離婚，僅透露：「我們很幸運能夠以夫妻身分在一段美好、充滿愛的婚姻中共同度過了近30年的時光。現在我們的旅程正在發生轉變，我們決定分居以追求個人成長...」並強調「家庭始終也將永遠是我們的首要任務，我們懷著感激、愛和善意開啟下一個篇章」，沒有詳述分開原因。
廣末涼子、CANDLE JUN（結婚12年）
日劇女神廣末涼子6月7日遭踢爆和已婚米其林名廚鳥羽周作搞婚外情，她第一時間否認，14日改口承認偷吃，道歉並宣布無限期停工，而外遇期間寫下的「偷情交換日記」被週刊公開，內容露骨，讓廣末涼子形象徹底崩壞，藝術家老公CANDLE JUN（本名井筒順）18日舉行記者會，哭著肯定廣末涼子是好老婆、好媽媽、很棒的女性，希望兩人能修補破碎的關係，怎料，廣末涼子23日宣布夫妻倆決定離婚，結束12年多婚姻。
小甜甜、宋晉賢（結婚2年）
39歲「小甜甜」張可昀2021年1月透過社群平台宣布閃婚及懷孕，另一半是小11歲從事保險業的宋晉賢，兩人結婚後，時常分享親密合照並上節目聊家庭生活，隔年底小甜甜和教會衝突浮上檯面，宋晉賢選擇力挺教會，雙方各有立場，沒有交集，且處於分居狀態，後來女方公開影片，控訴男方家暴，兩人對簿公堂，今年3月終於傳出已經簽字離婚，2年夫妻關係正式消滅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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