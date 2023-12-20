依依離婚！史丹利曾被前妻控「欠6688萬贍養費」懷4寶12周引產

2023十大離婚藝人！最正雙胞胎依依掰了10年暖男　這對最讓人錯愕

▲最正雙胞胎依依（左圖後）離婚話題持續，休傑克曼（右圖右）婚變最讓人錯愕。（圖／翻攝自依依臉書、美聯社）
▲最正雙胞胎依依（左圖後）離婚話題持續，休傑克曼（右圖右）婚變最讓人錯愕。（圖／翻攝自依依臉書、美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

2023年接近尾聲，今年同樣有多位明星跟另一半簽下離婚協議書，祝福彼此未來的人生，不過撕破臉的也不少，《NOWnews今日新聞》整理10名婚變的海內外明星，如近日成為新聞話題的「最正雙胞胎」依依，最讓人錯愕的休傑克曼，還有震驚兩岸的章子怡和汪峰。

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依依、史丹利（結婚10年）

42歲「史上最美雙胞胎」姊姊依依（本名蔡依伶）為綜藝、談話性節目常客，偶爾接活動主持，2013年7月帶球嫁給圈外人史丹利（徐頌傑），夫妻倆常上通告秀恩愛，史丹利更是演藝圈出名的好好先生，沒想到，依依昨（19）日在臉書發文證實兩人已經協商1年，決定簽署離婚協議書，分開沒有外力介入、和平且感恩，史丹利表示：「不是只有永遠在一起、才算是結局。」

▲依依（右）、史丹利10年婚變，強調兩人只是需要改變一下相處模式，沒有人受傷。（圖／翻攝自依依臉書）
▲依依（右）、史丹利10年婚變，強調兩人只是需要改變一下相處模式，沒有一方受傷。（圖／翻攝自依依臉書）
徐若瑄、李雲峰（結婚9年）

徐若瑄（Vivian）2014年和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚，10日被週刊爆料，雙方已經於上個月結束9年婚姻，兩人隨後透過共同聲明證實離婚：「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」感謝9年多來彼此在婚姻中的付出和成長，經過深思熟慮和溝通，以及理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點，「這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排」。

▲徐若瑄（左）、李雲峰恩愛畫面已成追憶。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
▲徐若瑄（左）、李雲峰恩愛畫面已成追憶。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
藍正龍、周幼婷（結婚9年）

44歲藍正龍2014年迎娶大2歲周幼婷，外界原以為夫妻婚姻美滿，怎料，6月兩人被拍到騎Ubike去戶政事務所辦離婚，近1個禮拜後出席新片首映會，他有備而來，親自說明跟周幼婷的關係，承認兩人「已經分開了」 ，強調：「我跟幼婷都很好，謝謝大家關心，我知道幼婷是很堅強的女生，很有自己的想法，我是尊重的。」

▲周幼婷（右）、藍正龍恩愛畫面不再。（圖／NOWnews資料照）
▲周幼婷（右）、藍正龍恩愛畫面不再。（圖／NOWnews資料照）
Melody、吳育奇（結婚17年）

44歲「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）7月初宣布與大15歲富商吳育奇結束17年婚姻，「很遺憾我們停留在分岔路口，於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此」，原以為和平分手，吳育奇卻委託律師遞狀提起確認離婚協議無效之訴，控訴被Melody誘導簽下不平等離婚協議、搶走3棟價值上億元的房子，男方親友再跳出爆料Melody長期霸凌前夫，對此，Melody經紀人回應：「不是事實，交給律師處理。」

▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇和平分開。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇離婚。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
章子怡、汪峰（結婚8年）

44歲大陸影后章子怡與大8歲歌手汪峰2015年結婚，婚後雙方不時公開秀恩愛，還上實境秀《妻子的浪漫旅行2》分享夫妻生活，豈料，10月23日有微博博主爆料夫妻倆已經離婚，幾小時後，章子怡和汪峰各自發聲明證實婚變，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，希望能得到大家理解和支持。

▲章子怡（後）和汪峰結婚6年。（圖／章子怡微博）
▲章子怡（後）和汪峰沒能一起走到最後。（圖／翻攝自章子怡微博）
林嘉欣、袁劍偉（結婚12年）

金馬影后林嘉欣7月底深夜在IG拋出震撼彈，以中英文聲明宣布與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，她表示離婚的決定不得已，但是兩人深思熟慮的結果，「我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭，我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。」

▲林嘉欣和導演袁劍偉結束12年婚姻。（圖／翻攝自林嘉欣IG）
▲林嘉欣（左）和導演袁劍偉結束12年婚姻。（圖／翻攝自林嘉欣IG）
劉雨柔、黃育仁（結婚6年）

女模劉雨柔經常受邀上各大綜藝節目，聊天的話題葷素不忌，形象直率、健美，她與格鬥教練黃育仁遠距離戀愛快1年，2017年完婚，2022年10月便宣布兩人結束6年婚姻，透露離婚時心情低落，每天起床就哭、把自己關在家兩個星期，無法出門，更多次爆料前夫的不是，直言對方個性非常自我，不願意溝通和改變，兩人生活習慣和觀念差異極大，歷經被偷拍事件後，對方「一直在傷口上灑鹽」，家務事成為八卦。

▲劉雨柔（右）遭偷拍後罹患憂鬱症，黃育仁十分心疼。（圖／資料照）
▲劉雨柔（右）遭偷拍後罹患憂鬱症，黃育仁當時還發文譴責兇手，字裡行間流露心疼。（圖／NOWnews資料照）
休傑克曼、黛博拉（結婚27年）

澳洲男星、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與太太黛博拉（Deborra-Lee Furness）結縭27年，這段相差13歲的姊弟戀長年蔚為佳話，被視為好萊塢模範夫妻代表，沒想到，美東時間9月15日雙方發布共同聲明宣布離婚，僅透露：「我們很幸運能夠以夫妻身分在一段美好、充滿愛的婚姻中共同度過了近30年的時光。現在我們的旅程正在發生轉變，我們決定分居以追求個人成長...」並強調「家庭始終也將永遠是我們的首要任務，我們懷著感激、愛和善意開啟下一個篇章」，沒有詳述分開原因。

▲休傑克曼4月發文慶祝與黛博拉（右）結婚27週年。（圖／翻攝自Hugh Jackman IG）
▲休傑克曼4月還發文慶祝與黛博拉（右）結婚27週年。（圖／翻攝自Hugh Jackman IG）
廣末涼子、CANDLE JUN（結婚12年）

日劇女神廣末涼子6月7日遭踢爆和已婚米其林名廚鳥羽周作搞婚外情，她第一時間否認，14日改口承認偷吃，道歉並宣布無限期停工，而外遇期間寫下的「偷情交換日記」被週刊公開，內容露骨，讓廣末涼子形象徹底崩壞，藝術家老公CANDLE JUN（本名井筒順）18日舉行記者會，哭著肯定廣末涼子是好老婆、好媽媽、很棒的女性，希望兩人能修補破碎的關係，怎料，廣末涼子23日宣布夫妻倆決定離婚，結束12年多婚姻。

▲廣末涼子23日宣布和老公Candle June離婚，斬斷兩人13年婚姻，日本律師分析廣末涼子可以如此光速離婚，可能是承諾支付鉅額賠償金。 （圖／翻攝自IG）
▲廣末涼子（左圖）斬斷和CANDLE JUN 12年婚姻。 （圖／翻攝自廣末涼子、CANDLE JUN IG）
小甜甜、宋晉賢（結婚2年）

39歲「小甜甜」張可昀2021年1月透過社群平台宣布閃婚及懷孕，另一半是小11歲從事保險業的宋晉賢，兩人結婚後，時常分享親密合照並上節目聊家庭生活，隔年底小甜甜和教會衝突浮上檯面，宋晉賢選擇力挺教會，雙方各有立場，沒有交集，且處於分居狀態，後來女方公開影片，控訴男方家暴，兩人對簿公堂，今年3月終於傳出已經簽字離婚，2年夫妻關係正式消滅。

▲小甜甜和宋晉賢夫妻情逝。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
▲小甜甜（右）和宋晉賢夫妻情逝。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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