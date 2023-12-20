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紅海危機！航運公司保費暴增近10倍紛紛改道繞行　推動油價上漲

▲葉門叛軍「青年運動」（Houthi），近期頻頻以飛彈、無人機，攻擊穿越紅海的船隻。（圖／美聯社／達志影像）
▲葉門叛軍「青年運動」（Houthi），近期頻頻以飛彈、無人機，攻擊穿越紅海的船隻。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近期接連在紅海攻擊船隻，讓這條對於全球貿易至關重要的紅海海峽航道充滿風險，許多航運公司紛紛改道，市場份額最大的10家航運公司中有7家已暫停在紅海的業務，退出紅海改道好望角的貨櫃價值已經超過350億美金，但改道繞行造成航運時間與成本大增，也推升國際油價上漲。

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背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」，聲稱為了支持巴勒斯坦，攻擊紅海駛往以色列港口的船隻。然而「青年運動」的襲擊對象遍及各國，實際上即使並非駛往以色列港口也可能遭到攻擊，導致紅海航道充滿風險。美國昨（19）日宣布成立10國聯盟一起在紅海聯合巡邏護航，但聯合巡邏的實施細節與成效如何，尚有待觀察，紅海水域目前仍舊瀰漫高度不確定性。

根據《衛報》報導，美國組成的聯合護航10國聯盟中，主要的阿拉伯國家全數缺席，這讓巡邏能收到多大成效打上問號。「青年運動」的背後有伊朗，而阿拉伯地區如今對於以色列不滿情緒高漲，若護航行動將事態升級，反而會讓區域衝突更加複雜。

在情況明朗前，許多航運公司已經決定暫時退出紅海航道，市場份額最大的10家航運公司中有7家已暫停在紅海的業務，而若改道好望角繞行，航行時間有可能增加兩週。此外，航運公司面對的保費也正在上漲，12月初時的風險溢價為貨運價值的0.07％，但如今已經漲到0.5～0.7％左右，暴增近10倍。

專家認為，紅海危機會導致石油和天然氣價格上漲，紐約西德州原油1月交割價與布蘭特原油2月交割價均在昨日上漲到近3週來新高。

根據《CNBC》報導，德迅集團（Kuehne+Nagel）貿易海上物流全球主管蒙特龍（Paolo Montrone）表示，目前已經有57艘貨櫃船改道好望角，且持續有越來越多的船隻選擇避開紅海繞道而行。MDS Transmodal的高級顧問特奧多羅（Antonella Teodoro）表示，若以每個貨櫃的貨物價值約5萬美元來算，從紅海撤退改道繞行的貨物價值總額已經高達約350億美元。

特奧多羅指出，不僅運輸成本增加，航運公司部署船隻調整航道以及調度空貨櫃都需要時間，可能會造成之後的塞港並進而導致全球貨運供應鏈遭受打擊，甚至可能一定程度斷鏈，讓物流延誤2～4個星期。

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