紅海危機！航運公司保費暴增近10倍紛紛改道繞行　推動油價上漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《衛報》報導，美國組成的聯合護航10國聯盟中，主要的阿拉伯國家全數缺席，這讓巡邏能收到多大成效打上問號。「青年運動」的背後有伊朗，而阿拉伯地區如今對於以色列不滿情緒高漲，若護航行動將事態升級，反而會讓區域衝突更加複雜。
在情況明朗前，許多航運公司已經決定暫時退出紅海航道，市場份額最大的10家航運公司中有7家已暫停在紅海的業務，而若改道好望角繞行，航行時間有可能增加兩週。此外，航運公司面對的保費也正在上漲，12月初時的風險溢價為貨運價值的0.07％，但如今已經漲到0.5～0.7％左右，暴增近10倍。
專家認為，紅海危機會導致石油和天然氣價格上漲，紐約西德州原油1月交割價與布蘭特原油2月交割價均在昨日上漲到近3週來新高。
根據《CNBC》報導，德迅集團（Kuehne+Nagel）貿易海上物流全球主管蒙特龍（Paolo Montrone）表示，目前已經有57艘貨櫃船改道好望角，且持續有越來越多的船隻選擇避開紅海繞道而行。MDS Transmodal的高級顧問特奧多羅（Antonella Teodoro）表示，若以每個貨櫃的貨物價值約5萬美元來算，從紅海撤退改道繞行的貨物價值總額已經高達約350億美元。
特奧多羅指出，不僅運輸成本增加，航運公司部署船隻調整航道以及調度空貨櫃都需要時間，可能會造成之後的塞港並進而導致全球貨運供應鏈遭受打擊，甚至可能一定程度斷鏈，讓物流延誤2～4個星期。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。