限5天！7-11「汽水、泡麵」買1送1　全家可樂半價、巧克力棒10元

超商本周限定優惠更新！7-11連續兩周暫停原先的5天會員優惠，改推「超值五六日」活動，自12月22日至12月24日限時3天，雖然活動天數變短，但商品促銷力道變強，DM共有近20款商品促銷，其中多達8款都是買一送一。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠自12月20日至12月24日限時5天，本周DM有20款商品，共5款商品買一送一，包括雪茄威化捲平均45元、巧克力厚捲燒平均40元、華元大袋裝零食平均45元，以及船井指定保健食品平均35元起。
全家「康康五」限時12月22日至12月24日，本周8樣商品折扣幅度達5折。現煮飲品優惠是大杯特濃拿鐵買一送一，單杯平均33元，不限冰熱。
此外，另有可口可樂435ml平均15元、TWIX巧克力麥餅平均13元、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕平均20元、小林雞蛋煎餅平均15元、HERSHEY’S巧克力平均20元、農心香辣雞肉風味辛拉麵平均30元、巧克力棒／草莓棒平均10元。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，12月20日至12月24日到門市購買指定商品享優惠，數量有限，售完為止。在10款促銷商品中，共5款折幅達半價，同樣有農心安城湯麵平均25元，以及加倍佳棒棒糖平均7元、UCC無糖黑咖啡平均15元、家樂氏鮮穀脆平均30元、威化棒平均10元。
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