航空業2024營收回溫　但成本高漲「每位旅客恐只賺到一杯大拿鐵」

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IATA上修2023年全球航空產業的營收預測，預估2023年將達到8960億美元，年增21.7%，超越疫情前2019年的水準，淨利為233億元，淨利率為2.6%，終結連續三年虧損的窘境。並預估2024年營運表現將更進一步成長，全年營收將持續創下歷史紀錄，上看9640億美元，年增7.6%，凈利將達到257億美元，凈利率為2.7%。
IATA也提醒，雖然產業營運前景正面，營運仍有變數存在，烏俄戰爭以及以巴戰爭的持續，造成油價維持高檔以及飛行路線的改變增加成長，預計2024年燃油價格平均為113.8美元/桶，總燃油費用為2810億美元，佔所有運營成本的 31%。
《財訊》分析，寡占飛機製造商的製程不順，導致航空公司訂購的飛機延遲交付，限制了運力擴張和機隊更新。另外各種新法規與協議的上路，對於航空公司在適法性及社會責任的支出增加，也都是營運上可能增加的成本。
全球航空產業2023年淨利轉正，2024年可望持續成長，但是在淨利率的表現， 這兩年預估淨利率分別僅2.6%及2.7%，低於資本成本。每個地區市場復甦的程度不同，也牽動各家航空公司的獲利績效表現。
Willie Walsh 表示，以平均而言，目前航空公司只能在每位乘客上賺取5.45美元，「只足夠在倫敦星巴克購買一杯基本的大拿鐵」。 但對於一個佔 GDP 3.5%、擁有305 萬人雇員的全球關鍵產業來說，建立一個能夠抵禦衝擊的未來還遠遠不夠。
根據《財訊》報導，航空公司總是會為了客戶而激烈競爭，還要繁重的監管、高昂的基礎設施成本，以及遭到壟斷的上游供應鏈的變數，目前淨利率遠低於幾乎所有其他行業投資者所能接受的水平，因此，如何改善也將是航空公司未來將努力的目標。
分析近2年航空業營運成長的主要來源仍是客運，旅客出國動能強勁，2023年的機位供不應求，提升營運效率的成長，預期載客率達82%，較2022年78.7%，成長了3.3個百分點。預估2023年的客運收入將達6420 億美元，年增47.2%，24年為7170 億美元，年增12%。
《財訊》報導指出，IATA也預估2024年載客率將持續成長達到82.6%，與2019年的水準相當。至於用於衡量客運量的指標，客運收益公里數（RPK）預計2024年將持續成長9.8%。值得注意的是，這項指標相較於疫情剛結束2022年的64.9%，以及2023年的38.4%，成長幅度縮減成個位數百分比，代表疫情復甦紅利即將告終。
貨運表現則相對辛苦。貨運收入從2021年創下歷史高峰的2100億美元後，逐年衰退，預計2023年貨運收入為1347億美元，2024年將進一步跌至1110億美元。除因疫情之後客運航班回復，使得機腹運力供給成長，運價走跌；另外全球經濟停滯，需求不振也是衰退因素。
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