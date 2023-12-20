稱賴清德老家可申請合法 李正皓：藍白打成十惡不赦真的笑死人
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建疑雲，在野黨輪番猛攻，政治評論員李正皓今（20）日表示，賴老家完全具有申請成合法房屋的資格，法源依據是民國90年公告《台北縣政府核發合法房屋證明處理要點》，被新北市府認定不拆且合法申請的房子，可以被藍白打成十惡不赦 ; 然後馬文君的城堡、廖先翔的莊園、張智倫的空中高爾夫球場跟柯文哲的新竹違法停車場，依舊視而不見，真的笑死人。
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，新北市府不敢說的事，賴清德的萬里老家完全具有申請成合法房屋的資格，法源依據是民國90年公告的《台北縣政府核發合法房屋證明處理要點》，若能證明該房屋在民國70年2月15日北部區域計畫實施之前就存在，且無擅自新建、修建、改建或就地整建行為情形的舊有建築物，就能申請為合法房屋。
李正皓指出，根據民國49年的報紙內容可知，賴清德老家至少在民國49年前就存在，且該老宅翻修時間為民國92年，所以回到民國90年該法案頒布的時間點，當時賴清德萬里老家完全具有申請為合法房屋的資格。
李正皓說，包含賴清德老家在內的9成萬里礦坑宅，當年幾乎沒有人向北縣政府申請變更為合法房屋，對此內政部國土管理署署長吳欣修曾解釋，
當時民眾未能即時獲取礦業計畫廢止資訊，加上法律諮詢服務尚未普及，政府部門也未能主動通知及協助民眾辦理合法化作業，讓此問題衍生至今，與違建的概念完全相反。
最後李正皓說，萬里一棟新北市府認定不用拆、而且可以申請合法的老房子，藍、白兩黨可以打成十惡不赦，反觀馬文君的城堡、廖先翔的莊園、張智倫的空中高爾夫球場、柯文哲的新竹違法停車塲，藍、白依舊視而不見，真的笑死人。