台中號次抽籤資深立委扮母雞帶學弟 「漂亮老婆們」成亮點
台中市區域立委號次抽籤今上午舉行，藍綠陣營各自由資深立委江啟臣、黃國書率領年輕「學弟」們上場；代表老公上台抽籤的候選人另一半，則因外型亮眼意外成為全場焦點。還有候選人戴著「包公帽」宣稱要斬妖除魔，熱鬧滾滾。
記者顏幸如／台中報導
台中市因為區域立委多達8席，上午分2梯次進行抽籤。第一選區蔡其昌和蔡壁如都沒有到場、委託他人代抽。第二選區林靜儀和顏寬恒各有大批擁護者，警方嚴陣以待，所幸雙方都理性保持距離；反倒是第二梯次中六選區的羅廷瑋、江肇國陣營火氣稍旺，大聲喊口號比氣勢。
國民黨立委江啟臣陪著新人林家興、羅廷瑋、廖偉翔亮相；黃健豪不克前來，由空姐老婆葉季青抱著女兒代為出席。綠營則由不尋求連任的立委黃國書，親自為莊競程、謝志忠、江肇國等幾位「學弟」打氣。江啟臣隨後離去，由妻子劉姿伶代為抽籤，和葉季青成為會場裡的兩大亮點。
候選人也各出奇招吸睛，張廖萬堅有「站貓」陪登記、莊競程的助理扮成Q版大頭娃娃、台灣工黨的張炯春則戴上紙製的包公帽、國民黨林家興則是穿耶誕老人裝。
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