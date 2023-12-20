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啦啦隊曼容「明年秋天爆喜訊」運勢出爐！是球隊幸運星有望慶功趴

▲中信兄弟啦啦隊高曼容的明年運勢曝光，會在秋天傳出喜訊，更是一顆幸運星，有望為球隊或一同共事的人帶來收穫，更有機會開慶功趴。（圖／高曼容IG）
▲中信兄弟啦啦隊高曼容的明年運勢曝光，會在秋天傳出喜訊，更是一顆幸運星，有望為球隊或一同共事的人帶來收穫，更有機會開慶功趴。（圖／高曼容IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

由賴銘偉主持的網路宮廟節目《來去廣澤宮》昨（19）日播出今年最後一集，請到中信啦啦隊女神高曼容、廟會女神曾甜、以及17人氣直播主林欣霈解籤，推測明年龍年運勢，結果曼容竟抽到一支很棒的籤，顯示明年秋天會有喜出望外的機會，不僅有機會可以開慶功趴，就連共事的人都會有好收穫，根本是一顆幸運星。

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節目中，林欣霈和高曼容詢問明年運勢，結果兩人都抽到同一支很棒的籤。籤詩顯示兩人明年的年運到了第三季秋天會最好，經過前面春夏兩季的努力，到了秋天會出現喜出望外的機會，可以振翅高飛，讓高曼容開心地說：「明年我們要好好把握，一起飛！」

▲（圖／17LIVE提供）
▲高曼容的明年運勢和事業運都很棒。（圖／17LIVE提供）
沒想到高曼容另一支問明年事業運的籤也很棒。籤詩顯示，高曼容明年在事業上會有很多收穫，是很有機會開慶功趴的人，就連一起共事的人，都會有好收穫，可算是一顆「幸運星」，讓林欣霈和曾甜立刻轉頭喊明年一定要找她合作，「等下要先設群組了。」

搖滾宮主賴銘偉給明年犯太歲生肖運勢建議，也預告明年12生肖當中運勢Top3的生肖。第1名為屬雞的人，明年是大吉星加持鴻圖大展的運勢，凡事多利機運滿滿；第2名為屬鼠的人，吉星照應，事業有高升機會，正財偏財都不錯；第3名為屬猴的人，人緣非常好，可遇到貴人。

▲（圖／17LIVE提供）
▲賴銘偉特別提醒安太歲需要注意的生肖，包含龍、狗、兔、牛、羊。（圖／17LIVE提供）
賴銘偉說，因為明年國曆2/4立春，其實就開始進入龍年了，明年需要安太歲特別注意的5個生肖是龍、狗、兔、牛、羊。生肖屬「龍」值太歲的人，在這一天開始正式收到甲辰年青龍的影響，太歲當頭大破大立，可藉由該年的幸運色「綠色」，來給予自己澤潤跟保護。

生肖屬「兔」的人，從立春過後才開始脫離太歲當頭的影響，但在龍年，依然有害太歲的影響 ，所以要注意謹守分際，不要得意忘形，以免好事容易遭他人破壞或半途終止。生肖屬「狗」沖太歲的人，在龍年要特別注意身體健康沖煞的問題，例如探喪或是儀式進行的場域要注意，小心禍從口出冒犯禁忌，影響自身運勢。

▲▲高曼容。（圖／高曼容YouTube）
▲高曼容先前才在節目上透露，因為塔羅牌的關係，放棄了兩個球隊啦啦隊邀約，最終加入中信兄弟。（圖／高曼容IG）
生肖屬「牛」破太歲的人，要特別注意守財、不宜貿然的進行投資，理財要謹慎，否則容易有破財破格的風險。生肖屬「羊」刑太歲的人，要特別注意意外刀兵相見，血光之災 ，待人處事平和低調為佳，避免糾紛是非或官司纏身。

搖滾宮主還特別傳授一個提前破解的攻略，2024年元旦1月1日巧遇「天赦日」，天赦日要解冤釋結，化解仇恨、災厄，民間習慣在這天補運補財，或是消災解厄、祈福，是為自己轉運、補氣的絕佳時機。

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