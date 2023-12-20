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聖誕節約會注意！1年性侵受害年輕人4千人　18%前任幹的：3招自保

▲聖誕節是最浪漫的節日之一，但國健署提醒外出約會要小心，尤其別只仰賴聊天軟體的文字或貼圖溝通，避免造成誤解，讓對方會錯意。（示意圖／高市府提供）
▲聖誕節是最浪漫的節日之一，但國健署提醒外出約會要小心，尤其別只仰賴聊天軟體的文字或貼圖溝通，避免造成誤解，讓對方會錯意。（示意圖／高市府提供）

家庭消費中心／綜合報導

聖誕節即將到來，對情侶來說是最重要的節日約會，但浪漫之餘也要保護自己。根據衛福部統計，2022年12歲至18歲青少年共有3998人性侵害通報案件，其中1422人（約35.6%）為男女朋友，728人（約18.2%）是前男女朋友關係。國健署提供約會溝通3招，盼青少年都能為自己的愛情、友情安全加分。

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國健署署長吳昭軍表示，良好的溝通與互動是戀愛必修學分，唯有了解彼此，才能清楚雙方的定位與關係，以下3招學起來，比較不會因為誤解而造成傷害：

一、自我覺察：約會通常想呈現較好的一面，難免有意或無意隱藏部分自我，但仍應想好自己要什麼並清楚表達，例如我希望怎麼過節、想在哪裡度過？若對方要求進一步親密關係，我該怎樣處理等。

二、要有同理心：不要以為對方的情緒、行為都與我有關，或誤認只要一個眼神，對方就能知道我的想法，自己的想法要清楚傳達， 但回應對方需求時，也設身處地想一下會否傷到對方。

三、合宜表達：最好不要透過聊天軟體、使用文字或貼圖等，這可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬與誤解，應選擇在彼此都能專注的時空，用聲音、表情與肢體動作等，面對面表述看法和感覺。

▲兩人之間溝通不應只仰賴通訊軟體的文字或貼圖，容易有認知誤解。（圖／記者黃韻文攝）
▲兩人之間溝通不應只仰賴通訊軟體的文字或貼圖，容易有認知誤解。（圖／記者黃韻文攝）
國健署並提醒青少年，在聖誕節約會或相處，仍應保持警覺，並將赴約對象、時間、地點及預計回家的時間，清楚告知家人或朋友，且應避免吃、喝離開自己視線的食物。

約會地點也應選擇公開、寬敞場域，更重要是面對自己不舒服的情況或感到危險時，要勇敢說「不」，若遭約會傷害，要向師長、朋友或親友尋求協助，必要時至警察局備案或撥打110求助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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