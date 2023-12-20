2023閃婚明星！蕭敬騰娶相戀16年經紀人　Apple、孫可芳雙喜臨門

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蕭敬騰與年長14歲的經紀人Summer（林有慧）相戀16年，愛情工作緊密結合，出雙入對形影不離，儘管緋聞傳了多年，他堅不鬆口，表示人生大事要親自宣布，終於在6月27日Summer生日當天，宣布求婚成功，他激動流淚下跪，高喊：「我要彌補我以前，大家看不到我對你的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛！」並秀出價值上億元的13.33克拉的鑽戒求婚，感動所有在場嘉賓。
胡歌雙喜臨門當爸爸 低調保護愛妻不曝光
大陸古裝劇男神胡歌粉絲眾多，過往戀情一公開就見光死，他向來對感情事低調，未料在1月突然驚喜宣布喜訊，坦承「我當爸爸啦！母女平安，向大家報喜」。他表示入行20年，即將邁入人生下一個階段，由於老婆不是公眾人物，希望大家多多包涵。事後陸媒也報導，他的老婆是小11歲的執行經紀人黃曦寧，女方身分本來是胡歌的化妝師，合作愉快才會走在一起。
翁立友嫩妻是圈外人 元旦開心宣布喜訊
48歲的「金曲歌王」翁立友擺脫性騷擾醜聞，元旦公布結婚喜訊，與圈外人愛妻Emily閃婚，婚紗照相當唯美，他透露在疫情嚴峻時期，與老婆多了相處時間，悄悄完成結婚登記，雙方也達成共識，認為外在形式不重要，所以不公開宴客，感謝外界給予祝福，很期待能有小孩，未來想生雙胞胎，緋聞女友謝金晶雖然很震驚，也大方送上祝福。
孫可芳點頭嫁劉冠廷 明年迎接「小太陽」誕生
演員劉冠廷與大學同學孫可芳學生時代就是班對，愛情長跑15年後，今年選在七夕情人節宣布求婚成功，他在臉書發文放閃：「大家！她點頭說我願意了！這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！」還貼出兩人深情擁抱的超閃照片，孫可芳手上鑽戒絢爛奪目。孫可芳事後也宣布肚裡懷了男寶寶「小太陽」，預產期是明年4月。
吳怡霈七夕閃婚 與舊愛AKIRA修成正果
女星吳怡霈七夕情人節變人妻！她與日本男友桑原AKIRA交往13年，原本一度論及婚嫁，卻又無預警分手，復合後終於修成正果，宣布成為夫妻。吳怡霈表示，「13年來曾歷經分合、波折，總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。」老公AKIRA廚藝驚人，能做道地關東煮、味噌湯，暖了另一半的胃，也甜蜜地說「就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛」，讓吳怡霈願意將心交付給他，一起浪漫到老。
Apple嫁牙醫男友 驚喜升格當媽媽
從《我愛黑澀會》出道的藝人黃暐婷（Apple），與交往4年的牙醫男友趙國翔，12月7日公布喜訊，並且曬出超音波照片，宣布是雙喜臨門，其實夫妻倆去年早就登記結婚，低調保密到家，現在才曝光喜訊！Apple發文寫下：「從我變成我們再變成我們家，謝謝我們愛著彼此～走向下個階段！以後我是人妻也是媽媽了！好神奇！」
熊熊重逢7年前舊愛 欣喜嫁地產小開
熊熊（卓毓彤）一直渴望結婚生子，與7年前的男友Mars重逢後，發現舊愛還是最美，再度把對方追回來，2月就登記結婚，如今也懷孕當上媽媽，帥氣老公Mars不但是地產小開，外貌還神似港星周柏豪，婚姻羨煞眾人，她也透露分手這段期間，發現老公對自己念念不忘，心裡一直愛著她，熊熊感動不已，直呼：「這輩子非他不嫁，我一定要把這個男人攬在我身邊。」
李佳穎人生第一次放閃 晉升羊肉爐老闆娘
40歲的李佳穎被封為童顏女神，她與小9歲的羊肉爐老闆阿力交往僅8個月，就在福岡被驚喜求婚，相戀不到1年宣布閃嫁，她在社群曬出超浪漫求婚照，手上的鑽戒閃閃發亮，晉升老闆娘後，李佳穎甜蜜說道：「這是從小到大第一次放閃，想留給生命中很重要的人。謝謝你，讓我沒有煩惱、每天都開開心心，希望我們健健康康的生活，守護彼此、共度美好人生。」向老公深情告白。
宋仲基再婚英國女星 當爸喜上眉梢
韓國男神宋仲基結束與宋慧喬1年多的短命婚姻後，1月驚喜宣布再婚，與英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）閃婚，同時公布愛妻懷孕喜訊，他對老婆相當愛護，現身機場時緊緊牽著另一半，也帶她出席活動見親友，稱讚「凱蒂有一顆善良的心」。宋仲基6月正式升格人父，曬出兒子小手的照片，感動寫下「這是最棒的禮物」。
李昇基不顧輿論批評 想與李多寅共度餘生
韓國人氣男星李昇基2021年認愛女星李多寅，由於女方父母涉入詐騙吸金醜聞，評價一落千丈，粉絲苦勸他分手，但李昇基歷經與經紀公司決裂的低谷期，依舊不畏輿論，浪漫告白「我決定和我心愛的李多寅作為『夫妻』度過餘生，而不是以戀人身分」，在4月完婚娶回李多寅，世紀婚禮場面浩大，幾乎集結了半個韓國演藝圈，女方11月宣布懷孕，證實李昇基明年將當爸爸。
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