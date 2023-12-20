李連杰愛女7歲患憂鬱症！曾想放棄生命　他道歉「忘了關懷最愛」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李連杰說：「她13歲時，我才驚覺她病得很重，我想尋找機會說對不起，因為在南亞海嘯之後我全心投入壹基金，把時間給了大我，但卻忘了關懷我最愛的女兒。」
李連杰跟陳文茜分享，當時的他跟女兒說：「我不懂怎麼做一個好父親，我能重新學嗎？妳跟我說，我一定努力學習跟妳改，我希望做妳朋友」，就這樣開始了和女兒的學習之旅。當時甚至讓女兒點出他的缺點，沒想到女兒也十分直白批評他太自以為是、太自我為中心，當下聽了實在不爽，但3個月後卻很感謝女兒，因為他發現「習氣，讓我變得自以為是，以為是明星巨星，但在歷史洪流中，你是哪根蔥啊！」
成功與女兒做「朋友」之後，李連杰說女兒有一天提出希望和他一起去學習藏傳佛教，父女倆展開為期3個月的探索之旅，女兒的狀況也逐漸好轉，不過李連杰強調佛法不是萬能，過程中他和女兒嘗試了各種解決方法，佛教只是其中一種方法，讓他們找尋、了解問題的根本。
李連杰說面對生命，他現在無畏死亡，只怕不斷輪迴在未來幾世中做重複一樣的事情，不斷地拍電影、擔憂子女，但跟女兒一起學習之後，重新找回快樂並探索生命內在的修煉，他也藉由女兒的經歷呼籲，一定要想辦法清除自身負面情緒。陳文茜也說在手機年代，使負面思維的人很容易聚在一起，因此負能量就會越來越龐大，適時切斷負能量吸收才有益身心。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995