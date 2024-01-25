皮膚冒大量膿疱　竟是罹患少見皮膚重症

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反覆發作影響病友生活 感染、壓力、懷孕等因素都可能誘發疾病
「全身型膿疱性乾癬一旦發作，可以說是除了休息，其他事情都沒辦法做，許多病人住院治療都是常態。」吳南霖主任說明，全身型膿疱性乾癬本質為全身性的自體發炎性疾病，目前醫學上已發現此疾病的發生原因，主要跟某些基因異常造成介白素36(IL-36)的過度作用因而引起嚴重發炎反應有關；當遭遇感染、壓力、懷孕、或是突然停用類固醇等都有可能誘發相關的發炎反應使的疾病復發或惡化。此外，不同患者的發作狀況也有所差異，有些人可能一年只發作二至三次；也有些人則是每幾個月都要發作好幾次，無論是對於生活品質或是工作都是非常沉重的負擔。
專用生物製劑有望更快速消除膿疱 改善病友生活品質
吳南霖主任指出，全身型膿疱性乾癬雖然無法治癒，但透過治療，患者身上的膿疱有機會完全消除，目前的治療目標也設定在快速收乾膿疱，並長期維持穩定不發作，讓患者得以有良好的生活品質。然而，全身型膿疱性乾癬的傳統藥物療效有限，像是口服A酸、免疫調節劑等藥物較難迅速地發揮效果，也不見得可以完全消除膿疱。近來生物製劑問世後，已有更多治療選擇可以幫助病患達到穩定控制病情的目標，而特別藉由抑制介白素36(IL-36)作用的藥物也已被發展出來，希望可以更快、更穩定地控制疾病。
台灣第一個全身型膿疱性乾癬治療共識即將推出
「全身型膿疱性乾癬的症狀容易與感染或是藥物誘發的膿疱疹混淆，往往需要有經驗的皮膚科醫師才能正確診斷」吳南霖主任提到，有鑑於全身型膿疱性乾癬患者迫切的治療需求，台灣皮膚科醫學會也正致力發展國內第一個全身型膿疱性乾癬治療共識，從明確的鑑別診斷到傳統與新穎藥物的治療效果，期盼未來能提供患者更好的治療照護。也呼籲民眾若有發現皮膚長出膿疱，無論是否合併紅斑、脫屑，或是發燒等全身性症狀，都應該儘快前往醫學中心皮膚專科尋求協助。