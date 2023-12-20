4成新鮮人不會寫履歷！Meta專案經理、泥作師當Giver　免費健診

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張寶玲表示，104人力銀行從2016年起，陸續發展職涯診所、履歷診療室等「創新公益」相關的職涯服務，截至目前，已有超過7,100位Giver、300家企業、10家NPO、250位大學生、200位老師Be A Giver，累計幫助超過28萬人次；Giver服務也讓77%的參與者提高求職自信心，75%覺得履歷技巧進步了，67%降低心理壓力，59%對職涯規劃方向感到明確。
一位遠在美國矽谷的Giver謝宥淇分享，自己當初做職涯轉換時，深陷職涯困局，找了履歷寫手重整履歷，並把在美國付費學到的職涯招數，回饋給他人，一邊當志工，一邊找工作，彼此教學相長，目前已是美國矽谷Meta的營運專案經理，並持續在平台服務，幫助大家健診履歷。
她說，自己花最多時間的，都是問題孩子，這些孩子身邊沒有任何人可以指引，包含應對進退，常常不是太退縮沒自信，不然就是很自卑自尊無禮；第二多的是身心問題，憂鬱症、家庭暴力、破碎的家庭，想讓他們知道世界很大、機會很多。「在職涯診所發揮更大的影響力，一個正向的力量跟鼓勵，讓世界上多一個人有力氣走下去。」
另一位Giver是在FB粉專「水泥工」有17萬人追蹤的鄭志鴻。他說，透過FB粉專、到校園演講，分享水泥工的工作內容，不但讓更多人了解「做工的人」，也贏得一雙兒女的驕傲，他希望用自己的方式與做法，當個有用的人，回饋社會！
傳產經理吳振興怕工廠工作太封閉而擔任Giver，他分享，曾經幫過一個求職會員放棄月薪8萬的金融工作，追逐月薪2.8萬的藝文夢想，他用自我審視的建議方法，讓對方了解決定在自己手上，只要不是用半吊子的態度去追逐夢想，藝文工作同樣也能發揚光大，除了收到當事人的肯定外，也獲得到50位夥伴的認同回響。
他說，不管是18歲還是60歲，面對職涯問題時，大家同樣無助，或許他的背景，