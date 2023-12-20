曾莞婷變成「性感ARMY」追星BTS！合影《血汗淚》雕像超懂拍
南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jin、RM、柾國、j-hope、Jimin、SUGA、V陸續入伍服役，粉絲將有一段時間看不到全員合體，為了世界各地的粉絲，他們的沉浸式展覽「BTS EXHIBITION：Proof 」巡迴各國開展，台北已於16日開幕；8點檔女神曾莞婷昨（19）日前往朝聖，跟《血、汗、淚》雕像、《Dynamite》裝置背板合照，化身性感ARMY（粉絲名）的模樣相當吸睛。
記者陳雅蘭／綜合報導
曾莞婷忙於拍戲也要一睹BTS的風采，她表示：「防彈少年團是引領世界的潮流代表，知道他們之前受邀到美國白宮及聯合國總部言演講，能為世界帶來正面的力量，也能作為現在年輕人的表率，所以很開心也很榮幸的能受邀來看展。」
問及BTS成員中，有沒有特別喜歡或關注哪一位？曾莞婷說：「不管是舞蹈、唱歌或個性，7位成員都有自己的獨特魅力，要特別選一位真的不好選。」展覽中安排數個打卡點，曾莞婷也跑遍各拍照點留影。
第一次參加展覽的她，看到韓國經紀公司特地在展覽中打造MV場景，讚嘆所有製作非常有質感也非常用心，曾莞婷說：「ARMY來了肯定會瞬間感受到BTS就在身旁！」觀展結束後，曾莞婷也被周邊商品的設計吸引，買了圍巾作為紀念，讓寒流來襲的日子也有BTS陪伴。
「BTS EXHIBITION：Proof in TAIPEI」開幕當天，《未來少女》的紫月光、金雲、蔣偉文、何妤玟、劉紀範、楊琳、余曼曼、NIKE老師、Teddy陳向熙、吳兆絃（大小姐）、LUXY GIRLS等人也都來朝聖追星。該展覽於微風廣場8樓、9樓展出，展至明年1月14日，門票可至ibon售票系統購買。
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