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決戰高抗藥菌時代！兩大醫學會籲備齊抗生素新藥

▲台灣感染症醫學會與中華民國重症醫學會呼籲政府與醫院備齊抗生素新藥，改善抗藥性感染問題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.20）
▲台灣感染症醫學會與中華民國重症醫學會呼籲政府與醫院備齊抗生素新藥，改善抗藥性感染問題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.20）

記者陳美嘉／高雄報導

近來不少民眾憂心黴漿菌肺炎疫情，但除了黴漿菌有抗藥性問題，台灣也正面臨鮑氏不動桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎桿菌(KP菌)等抗藥性感染的嚴重威脅。台灣感染症醫學會理事長王復德指出，世界衛生組織(WHO)將抗藥性感染列為全球十大健康威脅之一。據統計2019年全球共有127萬人死於抗藥性感染，研究顯示，若現狀持續未有改善，到2050年全球每年可能有多達一千萬人死於抗藥性感染，相當於2020年全球癌症死亡人數。

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王復德指出，就台灣而言，若未有妥善因應，到2050年，預計台灣每年將有3.3萬人死於抗藥性感染，死亡人數相當於2022年前6大癌症的總和，甚至超過「癌症之首」肺癌死亡人數的3倍。台灣感染症醫學會與中華民國重症醫學會今（20）日舉辦記者會，呼籲政府與醫院備齊抗生素新藥，改善抗藥性感染問題，幫助病人更快找回健康。

根據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統的資料（2023第二季），COVID-19疫情三年期間，我國多種病原菌抗藥占比持續攀升，部分菌種抗藥性占比超過8成，腸道菌(CRE)抗藥性占比更幾乎是九年前的3倍，不僅臨床醫師需更頻繁地投入治療，病友治療安全性也因此降低。

對於重症加護病房來說，抗生素抗藥性問題更加地嚴峻且致命。高醫重症加護醫學中心主任許超群指出，加護病房病友病情原就相對危急，常伴隨多重器官功能障礙及嚴重的免疫功能障礙等；使得病友不僅感染風險較一般住院者高，抗藥性感染感染的占比也更高。

許超群指出，決戰抗藥性菌像打棒球　強投一代換一代才能守住勝利。在過去抗藥性不是很嚴重的時代，經驗性抗生素使用多能奏效。就像是早年派出王建民，勝投率就夠高，但現在抗藥菌問題升溫，可能需換上新一代投手，例如大谷翔平，才有勝算。

高雄/嘉義長庚醫院感染醫學科李禎祥教授分享先前的一名案例，56歲男子因感染COVID-19，引發病毒性心肌炎、雙心室心臟衰竭、心因性休克，被收治於加護病房，後因呼吸衰竭使用呼吸器治療。住院期間，因出現呼吸器相關肺炎，經使用第四代頭孢菌素類抗生素治療，血液培養結果顯示有綠膿桿菌抗藥性感染，改用新型抗生素組合，才終於痊癒出院。

中華民國重症醫學會理事長高國晉指出，近年癌症新藥接續問世，包括肺癌在內的多種癌症存活明顯提升，但抗生素除了新藥少之外，如果沒有良好的管控與使用機制，未來可用藥物選擇將更加有限，因此決戰高抗藥菌時代，需要民眾與醫事人員共同把關。

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