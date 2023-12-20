決戰高抗藥菌時代！兩大醫學會籲備齊抗生素新藥

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根據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統的資料（2023第二季），COVID-19疫情三年期間，我國多種病原菌抗藥占比持續攀升，部分菌種抗藥性占比超過8成，腸道菌(CRE)抗藥性占比更幾乎是九年前的3倍，不僅臨床醫師需更頻繁地投入治療，病友治療安全性也因此降低。
對於重症加護病房來說，抗生素抗藥性問題更加地嚴峻且致命。高醫重症加護醫學中心主任許超群指出，加護病房病友病情原就相對危急，常伴隨多重器官功能障礙及嚴重的免疫功能障礙等；使得病友不僅感染風險較一般住院者高，抗藥性感染感染的占比也更高。
許超群指出，決戰抗藥性菌像打棒球 強投一代換一代才能守住勝利。在過去抗藥性不是很嚴重的時代，經驗性抗生素使用多能奏效。就像是早年派出王建民，勝投率就夠高，但現在抗藥菌問題升溫，可能需換上新一代投手，例如大谷翔平，才有勝算。
高雄/嘉義長庚醫院感染醫學科李禎祥教授分享先前的一名案例，56歲男子因感染COVID-19，引發病毒性心肌炎、雙心室心臟衰竭、心因性休克，被收治於加護病房，後因呼吸衰竭使用呼吸器治療。住院期間，因出現呼吸器相關肺炎，經使用第四代頭孢菌素類抗生素治療，血液培養結果顯示有綠膿桿菌抗藥性感染，改用新型抗生素組合，才終於痊癒出院。
中華民國重症醫學會理事長高國晉指出，近年癌症新藥接續問世，包括肺癌在內的多種癌症存活明顯提升，但抗生素除了新藥少之外，如果沒有良好的管控與使用機制，未來可用藥物選擇將更加有限，因此決戰高抗藥菌時代，需要民眾與醫事人員共同把關。