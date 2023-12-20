一路走來始終如一　郭倍宏：立委票投１號

「一路走來、始終如一、獨一無二、一生為台」的口號，高雄市今(20)日舉行區域立法委員選舉候選人號次抽籤。第6選區立委候選人郭倍宏特別前往抽籤現場並抽到該選區1號，郭倍宏期盼自己能夠以第一名之姿當選，他強調自己「一生為台」；並呼籲選民從現在開始奉行三票定律！分裂投票才是真民主！也就是，總統票隨你心、政黨票隨你意、立委票給郭倍宏。
記者郭凱杰／高雄報導
高市第六選區抽籤結果如下（前金、新興、苓雅、鼓山及鹽埕）其中郭倍宏抽到1號、黃捷2號、陳美雅3號。對於抽籤結果郭倍宏做出上述表示。隨後，郭倍宏也在支持者高喊「當蒜」的聲量下，展開車輛掃街拜票行程。
郭倍宏表示，他沒有辣妹秀，也沒有奇裝異服，他相信高雄選民的智慧，不會是為了候選人的裝服扮相才把手上那一張票投出來。對於自己的選情，終於快走到最後階段了，也是該比產品的時候到了，他認為，無論推銷員如何會推銷，產品不好，要如何銷售？
郭倍宏強調，他要當自己的推銷員，自產自售自銷。產品夠好，哪還需要什麼大咖推薦？容他如此說，選民懂得，你懂得，感謝有你！因為選民才是他最大的行銷團隊。
郭倍宏也希望台灣人一起努力把台灣送進聯合國，讓台灣成為聯合國正式的會員國，就不必擔憂中國的戰機在台灣四周飛行擾台，「希望進立法院之後，能夠促使政府讓大家共同決定台灣人所要的未來，我們要建立一個新的國家，我們要建立一個在世界上可以和其他國家站起來相識的國家！」