川普被科州禁止參與總統初選　美國學者：民主命運掌握在法院手上

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《BBC》報導指出，即使是反對川普的自由派人士，也有質疑法院判決的聲音。法律學者費爾德曼（Noah Raam Feldman）表示，川普顯然不適合擔任總統，「但這應該由選民來作出裁決」。共和黨新罕布夏州主席艾格（Chris Ager）強調自己並非川粉，但是「透過法律邏輯來阻止民眾投票給他們想要支持的對象，這是蘇聯式的香蕉共和國觀點」。
歷史學家海默在《CNN》發表個人看法指出，最高法院的判決對美國政治素來會造成深遠的後果，不僅是這次禁止川普參與總統初選的決定，過去針對墮胎權的判決也是明顯的例子，最高法院的觀點往往能在一瞬間讓聯邦政府長期的努力毫無意義。
海默表示，自川普當選總統以來，反川普陣營就流傳某種「對自由主義的願望投射」，寄望於法院能夠阻止川普「對民主的威脅」，但是過去的經驗證明了，法院可能不會成為「反對反自由主義」的神奇堡壘。
海默認為，聯邦最高法院目前由保守派佔絕對多數，法院不但很可能不會成為「民主的守護者」，許多時候甚至是推動美國向「反自由主義（illiberalism）」轉型的驅動力，就像德州最高法院日前才阻止了一位腹中胎兒罹患致命基因疾病的孕婦墮胎，即便胎兒已被診斷為無法存活且繼續懷胎會對孕婦造成額外健康風險。
海默強調，在期待法院判決對於川普選情能發揮關鍵影響前，千萬不要忘記近年來，整個司法體系往往做出許多反自由主義的判決，與聯邦政府互相扞格。美國民主的命運可能掌握在法院手中，但這不僅僅是指法院能夠拯救民主，更多的時候，法院的作為反而是對自由民主造成傷害。