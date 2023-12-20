特企／薑餅人IP聯動起跑　聖誕佳節全面啟動！攻佔你生活每一刻

我是廣告 請繼續往下閱讀
薑餅人起源於西方家喻戶曉的童話故事，內容故事是一隻剛烤好的薑餅人，為了避免被吃掉的命運，因此奮力的從烤箱逃出來一路狂奔，同時還高喊著「跑、跑、趕快跑，你抓不到我，因為我是薑餅人」。小小薑餅人順利躲過了老爺爺、老奶奶、豬、牛、馬…等動物，但卻在最後要過河時，被狡猾的狐狸欺騙，進入了狐狸的肚子中。雖然結局令人遺憾，但小小薑餅人的精神卻透過童話故事深入人心，因此後來「薑餅人」也被用來形容那種單純又勇往直前的人。
由韓國遊戲公司Devsisters所研發的「CookieRun薑餅人」系列作品，正是以「薑餅人」童話故事為根基所衍生的創作，系列作品中充斥著許許多多、各式各式、極具特色的餅乾，其中最具代表性的自然是以「薑餅人」為原型的勇敢餅乾。不論是何種作品，勇敢餅乾總是滿腔熱血、勇往直前，因此也深獲許多玩家的喜愛，其熱情也在不知不覺中感染許多玩家的內心。
薑餅人集換式卡牌中文版影片 首度曝光
「CookieRun薑餅人」系列遊戲，一直以來均積極與各大IP進行聯動，為的就是要將薑餅人深入人心，讓民眾的生活週遭都有「CookieRun薑餅人」的影子。而後續最重要的IP計劃，則是「薑餅人對戰卡牌 Braverse」集換式卡牌遊戲中文版的推出。在遊戲中深受玩家喜歡的各種餅乾，像是勇敢餅乾、肌肉餅乾、天使餅乾、公主餅乾…等，將會化身卡牌，再一次與玩家並肩作戰！而Devsisters亦將於今日，首度公開「薑餅人對戰卡牌 Braverse」中文版預告影片，透過影片玩家得以初步掌握對戰卡牌的美術風格。近年來台灣的TCG市場呈現驚人發展，尤其在競技賽事方面更是激發玩家深度參與，相信「薑餅人對戰卡牌 Braverse」中文版的推出，將會引領集換式卡牌遊戲的風潮。
85℃、昇恆昌、義大世界 為IP聯動掀開序幕
在聖誕佳節逐漸到來之時，最容易引人注目的，莫過於造型可愛，同時代表「思念、祝福」之意的薑餅人了。由Devsisters所研發的「CookieRun薑餅人」IP旗下兩大遊戲－《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人王國》，自然要與各大通路進行IP聯動活動，使其成為廣受歡迎的象徵。
其中《薑餅人王國》將與85℃聯手打造兩款獨家聯名聖誕造型蛋糕，「薑餅人勇抱冬日」與「薑餅人莓好聖誕」，遊戲中高人氣角色勇敢餅乾與草莓餅乾也將成為蛋糕上最吸睛可愛的焦點。
而《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》則是進攻免稅商店，玩家在昇恆昌內湖旗艦店、松山機場以及桃園機場，都可以看到CookieRun薑餅人重磅打造夢幻雪景薑餅屋村莊，還能天天與CookieRun薑餅人互動，360度都好拍、堪稱網美等級的聖誕風主題區，是聖誕佳節期間不可錯過的絕佳景點。
另外，玩家只要出示《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人王國》指定畫面，還可以購買義大遊樂世界薑餅人聯名單人套票，除可參與各式各樣薑餅人主題活動外，還可以獲得「水晶1000顆+彩虹方塊1000顆」遊戲虛寶乙組，讓玩家現實生活、虛擬世界，都被薑餅人所佔據。官方Youtube：https://www.youtube.com/@cookieruntcg。