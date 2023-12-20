看黃國昌「胯頂柯文哲人偶」　前國策顧問提7點遺憾

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退一步說。雖然沒能整合戰友，黃國昌如果能把握想法不同的人都離開的機會，徹底實踐自己的理念，清楚地讓大家看到為什麼應該繼續支持時代力量，也值得令人期待；但是身為自己黨內最有經驗的立法委員並有最大的光環，在2020年大選行險輕進，自己失去在國會的席位不說，也無從在立法院整合時代力量的戰力，錯失機會，很令人遺憾。
再退一步說，即使2020年因為估算錯誤，沒能催出足夠的支持票而沒進立法院，黃國昌如果繼續努力在院外保持像今天他為柯文哲努力的這種旺盛鬥志，繼續為時代力量號召新的支持者、進行募款，並向社會大眾持續說明台灣為什麼需要一個認同本土但是和民進黨有所不同的第三力量，那麼四年後的此刻，不怕時代力量沒有被注意的機會，不怕選民不還他一個公道，「但是他卻不惜離自己創建、領導過的政黨越來越遠，把精力和資源用來一路向柯文哲投誠、傾斜，很令人遺憾。」
郝明義認為，台灣需要一個認同本土但又能監督民進黨的第三力量，而不是借監督對手之名卻連認同本土的基本立場都拋在腦後。先是2020年大選，黃國昌在蔡英文和韓國瑜之間都說不出如何抉擇；再來這次2024年大選，黃國昌不惜在柯文哲和國民黨幾乎要談成藍白合之際也要加入民眾黨，很令人遺憾。
再退一步，「真要監督，就該堅守原則地監督。」黃國昌說要推動對吹哨者的保護，但是民眾黨的高虹安爆發助理案的時候，一哨不響；黃國昌說要反黑，但是柯文哲為一些有黑道背景的政治人物站台，一聲不吭；黃國昌最清楚反服貿為的是什麼，但今年柯文哲說要重啟服貿，一言不發；黃國昌批判蔡英文政府在政黨輪替之後復刻國民黨時代的許多腐化問題，但他對柯文哲樂於和國民黨結盟，讓製造許多腐化問題的元祖重新執政的可能，一言不語。
郝明義說，只知道選擇性地「監督」，叫作黨同伐異。一個只知黨同伐異的人想進入國會放大聲量，難免是個勇於械鬥的打手；這樣的人想當法務部長，很可能成為東廠卻不自覺。很令人遺憾。
郝明義認為，讀到法學博士的知識份子，應該看得清所有權力的腐化的根源，都是價值觀的腐化，黃國昌只看到民進黨執政後的權力腐化，對柯文哲只知追求網路聲量，立場搖搖擺、言行不顧誠信、價值觀混亂的腐化，卻渾然視若無睹。很令人遺憾。
黃國昌說他不知道別人為什麼要特別質疑他有自己的政黨選擇，顯然他不知道自己和其他太陽花學運時候的人有什麼不同。其他人或是沒有創立過自己的政黨，或是有政黨卻沒有發展出一定的實力。而黃國昌擔任創黨主席的時代力量，當年是紮紮實實擁有五席立委的國會第三大黨，而那第三大黨代表的不只是席次的數目，更是台灣整個社會在太陽花學運之後，對藍綠之外第三力量的期許。
如果黃國昌把握了時代給他的機會，努力用八年時間讓時代力量壯大，甚至只是維持能量，今天此刻都可以不只為時代力量，也為整個台灣社會開展出新的選擇，「但他浪費了自己的機會，也浪費了所有社會的期待，讓台灣對第三力量的期待空轉了八年，非常令人遺憾。」
郝明義最後表示，對任何個人的遺憾，不該讓我們因而對民主政治失望，因而袖手旁觀台灣此刻應該勇敢捍衛的價值與界限，只有清楚自己捍衛的價值與界限是什麼，我們才可能清楚地拒絕那些立場模糊與詭辯的政治變色龍，以操弄對立來扭曲台灣價值，污染涉世未深的下一代對政治的認知。
「時代力量應該把握2024這次機會證明他們在此刻為什麼仍然值得台灣社會期待第三力量的人再注意一次，能不能做到這一點的影響，他們自己應該最清楚。」