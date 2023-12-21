冬至好冷！火鍋「買一送一」有夠狂　射手摩羯座慶生送「肉蛋糕」

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風間餐飲集團旗下「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」，主打道地豆腐鍋、韓式炸雞，6種韓式小菜免費供應。光是豆腐鍋便承襲韓國道地作法，以牛骨高湯、手炒辣醬打造海鮮大醬鍋、個人部隊鍋、牛豬肉辣豆腐鍋等多達7種的創意豆腐鍋，搭配多款浮誇特色調酒，受到不少年輕人歡迎。
「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」限定竹北店於12月21日、12月25日至12月28日，平日11:30～15:00中午時段，推出「一起鍋聖誕派對」優惠活動，內用可享「任選鍋物買一送一」好康，每款鍋物原價380元。
為慶祝聖誕節與跨年，FOND訪 韓國傳統豆腐鍋竹北店、勤美店、台中老虎城本店，12月22日至12月31日，將推出3款高顏質的調酒暢飲「你那麼美」、「暗香」、「美女與野獸」新作；而且限時90分鐘調酒暢飲399元（服務費另計）。
📌問鼎皇上吉祥幫射手座、摩羯座慶生！壽星送「豪華生日肉蛋糕」
「問鼎皇上吉祥」宮廷火鍋含當月壽星3成人以上同行，只要提前至少一日預訂位置並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件並公開打卡予服務人員確認，用餐當日每人消費滿1000元，即贈「豪華生日肉蛋糕」乙個（價值680元）。
現在還推出限時外帶套餐「最低7折」起優惠活動，「四人和牛套餐」和「雙人安格斯套餐」二款外帶限定套餐，套餐內容提供近13～20樣豐富食材，最高現省672元，購買指定套餐還可享加購價9折與和消費滿額禮贈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！