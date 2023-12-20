2024跨年最夯藝人榜！韓國女星華莎「才排第2」 冠軍是台灣藝人
2024跨年夜即將到來，最夯議題最不了各個縣市舉辦的精彩跨年活動和煙火秀，每年總是能吸引無數的民眾和遊客一同響應，追蹤近3個月「2024跨年卡司」話題的網路聲量表現，韓國女星華莎來台開唱竟不是冠軍，討論度、期待度最高的是台灣超高人氣的樂團「告五人」。
記者鍾怡婷/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「2024跨年卡司」話題的網路聲量表現，發現超高人氣的樂團「告五人」將於今年擔任台北市跨年晚會的壓軸嘉賓，成為近期最夯的跨年議題，而告五人在跨年夜先至台東開唱後，再趕場台北市跨年晚會的壓軸嘉賓。
今年「韓流」也同樣席捲台北，位居跨年議題熱度第二高，則是台北市政府請來韓國女團MAMAMOO成員之一的「華莎」熱力開唱，讓眾多網友都又驚又喜並激動喊道「我想看華莎！」、「居然是華莎，淋雨也要去」、「天啊有女王華莎！一定去爆啊啊啊啊」，對於能夠在跨年現場一睹偶像的實力派唱功與魅力四射的表演十分期待。
此外，其它藝人像是「韋禮安」、「瘦子」等同樣備受熱議，留言提及「韋禮安唱歌實力很讚」、「瘦子！好想去前面」等等，前者發行了多首傳唱度極高的歌曲，又有堅強的歌唱實力，是在跨年卡司宣布前，就有不少網友敲碗希望能登台演出的歌手；後者則被稱作是「行走的費洛蒙」，同時兼具帥氣外型與了得的饒舌功力，收穫許多歌迷粉絲的芳心。