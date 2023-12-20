中國不敢動「KK園區」！緬甸詐騙產業猖獗　專家分析未被掃蕩原因

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今年9月中國展開大規模的打詐行動，並陸續通緝數名緬甸北方詐騙勢力四大家族的頭目。10 月27 日，當地民族武裝組織組成「三兄弟聯盟」，以「清剿電詐」、「推翻緬甸軍政府」為號召，發起聯合軍事行動，不過這些行動都尚未影響到「KK園區」。
美國和平研究所（USIP）緬甸計劃主任塔爾（Jason Tower）指出，在妙瓦底和泰緬邊境一帶，大約有20個左右具組織規模的大型園區， 這些園區的本金幾乎全來自中國犯罪組織的非法資金；起初，他們主要聚集在與中國雲南省接壤的緬北一帶，從 2016 年開始擴大版圖，逐漸遷入泰緬邊境。而中國引以為傲的「一帶一路」倡議，也淪為詐騙集團的犯罪管道。
2017 年底，北京首次宣佈建置「中緬經濟走廊」，並與當時的翁山蘇姬政權簽署了高達數十億美元的基礎建設合作備忘錄。此後，陸續有自稱代表中國僑商協會或中資企業的個人或組織，開始在妙瓦底蓋起賭場和酒店。
2019 年這些「商人」為中國人提供離岸賭場為起點，開始綁架中國人、把人賣到詐騙園區，進行大規模的電詐行動，且早已脫離政府掌控。
目前妙瓦底由效忠緬甸軍政府的「克倫邊防部隊」所掌控，他們被控與中國不法份子合作，向園區老闆收賄以提供保護。多名幸運逃出園區的受害者透露，在押送他們進出園區的軍人制服上，看到了「克倫邊防部隊」的徽章。
塔爾指出，之所以一開始緬甸軍政府忽視外界抗議詐騙集團的作為，並且毫不處理，是因為打擊這些詐騙集團，根本不符合他們（緬甸軍政府）的利益。因此要剷除包括「KK園區」在內的東南方詐騙集團，比起攻擊北方的勢力還要困難。