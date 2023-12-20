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風田曝王少偉、許藍方緋聞內幕！鬧「租屋糾紛」房東每周帶人看房

▲風田曝王少偉、許藍方緋聞內幕，他近期陷租屋糾紛，直言「有點被騙的感覺」，無奈「房東每個禮拜都不認識的人都能來我家裡看房子」。（圖／記者黃盈容攝）
▲風田曝王少偉、許藍方緋聞內幕，他近期陷租屋糾紛，直言「有點被騙的感覺」，無奈「房東每個禮拜都不認識的人都能來我家裡看房子」。（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／台北報導

31歲日籍男星風田，今（20）日出席「花之舞光影展」記者會，推薦大家來看展療癒一下，可惜他現單身無法帶女友來逛展。今天王少偉和許藍方再爆復合傳聞，同為《綜藝3國智》班底的風田驚訝直呼「他們有承認了嗎？」疑似洩密，風田才解釋之前王少偉超低調，怎麼追問他都不說，「他完全不信任我們！死不講！」在台灣月花2萬元租屋的風田，最近鬧租屋糾紛，直言「有點被騙的感覺」，風田一說要找律師房東就怕了，但也無奈「房東每個禮拜都帶不認識的人來我家裡看房子」。

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▲風田現單身，無法帶女友來看展。（圖／記者黃盈容攝）
▲風田現單身，無法帶女友來看展。（圖／記者黃盈容攝）
風田過去是男團SpeXial成員，當時因團體人多的關係，所以常常分下來的薪水少得可憐，他還曾有過1個月零收入時期。好在現人氣飆升，工作不停上門，今年接到台北跨年，他笑說「那個應該是我的人生巔峰」，直言壓力很大，更台味地說：「挫賽了！」他另外還有和宇珊的新節目，最近《綜藝3國智》也重啟，演藝事業越來愈順。

《綜藝3國智》夥伴王少偉和許藍方傳了N年緋聞始終未認愛，但卻被吳宗憲說已分手，今則被爆2人同遊日本「祕密復合」，對此王少偉經紀人回應只說：「少偉哥說解釋到累了，謝謝您。」未承認也未否認。今風田被問及此事，他很驚訝，「他們有承認了嗎？那就祝福囉！」

▲王少偉（左圖）與許藍方11月不約而同在IG曬出東京銀杏美照，再次爆緋聞。（圖／王少偉、許藍方IG）
▲王少偉（左圖）與許藍方11月不約而同在IG曬出東京銀杏美照，再次爆緋聞。（圖／王少偉、許藍方IG）
風田表示王少偉超低調，「我們都不知道他的私生活是怎麽樣」，他也曾問過王少偉戀情的事，「他不講耶！他完全不信任我們」

風田日前在IG發限動發洩心情，指「房租的事情最後搞到需要請律師來處理，精神被折磨到不行。」他今天長嘆一口氣，「台灣很多很奇怪的房東耶」，稱故事很長，他簡單舉例，類似租屋時房東稱會有管理員，可是入住後卻發現沒有管理員，中間狀況不少，雙方鬧不愉快，風田嚷嚷著要找律師，房東才退讓。

他透露與房東簽了1年合約，每月租金大約2萬元，房東因為想賣房，拚命催他走，風田才不會讓他稱心如意，直說：「他一直叫我走，我就更不想走了！」但也無奈，房東每個禮拜都帶人來看房子，「不覺得很誇張嗎！」

▲風田聊到成人展，眼睛都發亮，險忘記自己在「花之舞光影展」。
▲風田聊到成人展，眼睛都發亮，險忘記自己在「花之舞光影展」。（圖／記者黃盈容攝）
風田之前在台北成人展花800元和女優互動，大讚「很值得！」，今得知又將有成人展，他眼睛瞬間發亮，直呼：「親密互動！這個很好玩，一定要去！」他更許願喜愛的AV女優篠田優能來，聽聞篠田優年紀不輕，他更說「姊姊很棒啊！你有看過她的屁股嗎？很漂亮哦！」後來才想起此次記者會是為「花之舞光影展」宣傳，趕緊改口要大家趕快來「花之舞光影展」。

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