風田曝王少偉、許藍方緋聞內幕！鬧「租屋糾紛」房東每周帶人看房

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《綜藝3國智》夥伴王少偉和許藍方傳了N年緋聞始終未認愛，但卻被吳宗憲說已分手，今則被爆2人同遊日本「祕密復合」，對此王少偉經紀人回應只說：「少偉哥說解釋到累了，謝謝您。」未承認也未否認。今風田被問及此事，他很驚訝，「他們有承認了嗎？那就祝福囉！」
風田表示王少偉超低調，「我們都不知道他的私生活是怎麽樣」，他也曾問過王少偉戀情的事，「他不講耶！他完全不信任我們」
風田日前在IG發限動發洩心情，指「房租的事情最後搞到需要請律師來處理，精神被折磨到不行。」他今天長嘆一口氣，「台灣很多很奇怪的房東耶」，稱故事很長，他簡單舉例，類似租屋時房東稱會有管理員，可是入住後卻發現沒有管理員，中間狀況不少，雙方鬧不愉快，風田嚷嚷著要找律師，房東才退讓。
他透露與房東簽了1年合約，每月租金大約2萬元，房東因為想賣房，拚命催他走，風田才不會讓他稱心如意，直說：「他一直叫我走，我就更不想走了！」但也無奈，房東每個禮拜都帶人來看房子，「不覺得很誇張嗎！」
風田之前在台北成人展花800元和女優互動，大讚「很值得！」，今得知又將有成人展，他眼睛瞬間發亮，直呼：「親密互動！這個很好玩，一定要去！」他更許願喜愛的AV女優篠田優能來，聽聞篠田優年紀不輕，他更說「姊姊很棒啊！你有看過她的屁股嗎？很漂亮哦！」後來才想起此次記者會是為「花之舞光影展」宣傳，趕緊改口要大家趕快來「花之舞光影展」。
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