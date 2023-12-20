王少偉被爆復合許藍方 孫德榮推崇性學博士：舉雙手贊成
「王牌經紀人」孫德榮今（20）日帶著GINO（蔡東威）、YouTuber凱文羊為帶貨直播衝人氣，昔日5566的王少偉，被周刊爆料復合性學博士許藍方，不過他本人以「解釋累了」含糊帶過，感情狀況留下遐想空間，前經紀人孫德榮受訪則說，「我覺得許藍方不錯，又是性學博士，孫總舉雙手贊成。」
記者羅凌筠／台北報導
GINO在三立八點檔《天道》拍一拍突然神隱，被爆料是在攝影棚揶揄監製，得罪高層「被消失」，GINO表示尊重劇組安排。孫德榮笑說，自己常稱讚GINO是「八點檔吉祥物」，演的作品都是收視冠軍，「你走太久，收視率就會跌，不會讓你等太久的。而且我也都安慰他，就因為是個咖，才會有傳聞。」還虧GINO說不定酬勞太高，所以才會被消失。
還有一說指GINO、林萱瑜這對CP，在拍拜別父母的戲時，GINO狂問旁人真的要跪、要磕頭？導播不但說要，還問他需不需護膝。GINO對此回應：「我沒有任何辯解的空間，我還是會檢討自己是不是因為太累，有思考不周全的地方，我們是非常講倫理的，還有說我不願意下跪的，我就覺得匪夷所思，過去更危險的事我都做過。」
5566的王仁甫，前陣子對孫德榮再提「不合羅志祥」頗有微詞，對此孫德榮承認被王仁甫抱怨：「他說越提不是問題越多嗎？我說我不是有提供話題嗎？他會罵我哎，他跟我最親，我怕他怕得要死。」孫德榮還透露自己腿部不適，現在不方便出國，「醫生說我是肌少症，容易骨質疏鬆也容易跌倒，沒辦法走路太久，像北京那種大機場，一定要坐輪椅。我不會控制飲食，不知道可以活多久，還要控制啊？」
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