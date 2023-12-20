生田斗真不捨弟弟「頭頂發綠光」！主播弟媳跟製作人竹林車震不倫

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生田斗真與家人感情好，特別疼愛主播弟弟生田龍聖；生田龍聖跟大5歲的「富士電視台」主播秋元優里於2012年結婚，女兒2013年出生，直到2018年，秋元優里被爆出跟節目製作人竹林車震，秋元優里最後被公司降職處分，目前負責國際業務、製作節目等工作。當時生田斗真就力挺弟弟，對外表示龍聖沒有做錯事，「我會成為最支持他的人」。
秋元優里外遇不倫後，生田龍聖與她打離婚官司、爭奪撫養權，但女方則咬定是生田龍聖對外放消息，不讓生田龍聖與女兒見面，拖了2年才順利離婚。生田龍聖因此身心受創，生田斗真不斷鼓勵弟弟，覺得生田龍聖沒有做錯事，要他堂堂正正的活下去。
報導指出，生田斗真曾目睹有人討論弟弟的婚姻八卦，生田斗真狠瞪對方，八卦議論者頓時尷尬；業界工作人員也表示，看到生田斗真這麼關心弟弟，自己也被感染，想一起保護生田龍聖。而生田龍聖11月播報哥哥生田斗真離開傑尼斯的新聞時，則是激動的對大眾表示，雖然身為生田斗真的弟弟，但他也是哥哥的忠實粉絲，無論哥哥出走或是自立門戶，他都舉雙手支持生田斗真的決定，也希望大家可以持續支持生田斗真。
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