上市櫃資安人力達標沒？設置期限倒數計時 還有186家年底得完成
為強化公司資訊安全管理機制，金管會分階段要求上市櫃公司必須完成資安主管及人員的配置，其中有115家公司已在去（111）年完成設置，另有1447家公司應該在今年底前完成資安人力設置，不過，金管會發現仍有186家公司未完成，提醒這些公司注意設置期限。
記者顏真真／台北報導
金管會在110年12月28日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並發布相關令釋，要求實收資本額達新台幣100億元以上、前一年底屬台灣50指數成分公司及主要經營電子商務媒介商品或服務的上市（櫃）公司，應於111年底前指派資訊安全長並設置資訊安全單位，包含資訊安全專責主管及至少2名資訊安全專責人員，其餘上市櫃公司除最近3年稅前純益連續虧損或最近1年度每股淨值低於面額者外，應於112年底前配置資訊安全主管及資訊安全人員。
由於年底將至，金管會統計，111年底第一級公司115家均已完成設置資安長，112年底前應完成設置資安人力的第二級公司共1447家，目前已有1261家完成設置，也就是說，還有186家公司尚未設置完成。
金管會提醒，112年底前應完成配置資訊安全主管及資訊安全人員的上市櫃公司，應適當評估所面臨的資訊安全風險及需求，儘速規劃安排需投入的設備資源及配置資訊安全專責人力，如有調整內部組織架構或人員職務之必要者，應配合修訂相關內部控制制度並提報董事會通過後實施，在期限內符合法令要求，完成資安人力設置，提升公司資安防護能力。