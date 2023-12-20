露營能吃砂鍋！Vantel送「林聰明」　台南晶英跨年結合菜粽老店

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾代表台灣嘉義登上Netflix世界小吃節目的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」，與Vantel美學車中泊的聯名車宿禮盒內含3款料理，2100公克的「經典沙鍋菜」，運用大白菜、扁魚、木耳、蝦米、豆腐、豆皮、蒜頭、辣椒、蔥、國產豬肉及獨家配方，以超過十小時細火慢熬，製成獨家極品高湯，再加上特製的沙茶醬，香濃醇口，與炸至金黃酥脆的「鰱魚頭」一起烹煮，百分之百還原「林聰明沙鍋魚頭」店內的美味。另附有150公克的「沙鍋魚薯條」。此外，還可獲得「獨家車泊地圖一張」，地圖內容是身兼嘉義導覽志工的「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧與Vantel車中泊小秘書共同製作嘉義車泊深度旅遊的導覽地圖。
「林聰明沙鍋魚頭」自1953年從嘉義市文化路夜市攤車起家，起初賣的是冬菜蝦仁蛋湯，由於林聰明的父親喜愛釣魚，又賣起魚頭料理。在超過一甲子歲月裡，林聰明傳承父親精湛手藝，將家傳美味發揚光大，現在則由第三代林佳慧接棒，擔任執行長的職位，將老店品牌年輕化，料理仍維持傳統，堅持獨家口味、用料新鮮。
飯店業者與小吃老店合作的例子還有台南晶英酒店，酒店每年的跨年派對「台南晶英霸道趴」又將來到，今年將以廟宇、酒吧、牛肉湯等近代府城三元素為題，舉辦「2024霸道趴—臺味派對」，在邁向「臺南400」慶典之際，致敬歷史、傳承文化。
派對邀請九家在地人氣酒吧，以蜜餞、虱目魚、蔬菜水果等台南代表性食材入酒，酒吧名單相當亮眼，除了地主台南晶英酒店的水晶廊與茶薈知事官邸之外，還有調酒南霸天黃弈翔(阿翔)創辦的Bar Home、2022年Diageo World Class調酒大賽台灣區冠軍余瀚為(NoNo)主持的酣呷餐酒館、老字號英式風格Long Bar、主打將西洋酒入菜的The Render福醺湯包、富貴陸酒、Bar Alter、Cuckoo Bar等。
此外，活動現場更規劃佈置有廟埕小吃區，販售多間台南米其林必比登推薦小吃，如「阿星鹹粥」、「一味品碗粿魚羹」、「阿文米粿」與「無名羊肉湯-大菜市」，還有「三大牛肉鍋」以招牌清甜回甘的紫菜湯頭現煮溫體牛肉湯、以及在地人激推清晨五點半營業的「沙淘宮菜粽」，經典口碑老店一次滿足。台南晶英「2024霸道趴—臺味派對」12月31日晚上十點至凌晨一點、在飯店二樓挑高六米的氣派宴會廳舉行，每位1,380元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！