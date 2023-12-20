陳其邁冒雨陪李柏毅車掃　喊話守住高雄最關鍵一席

高雄市立委選舉候選人號次抽籤結果今（20）日出爐，市長陳其邁為拉抬自家候選人李柏毅選情，冒著不小的雨勢與李柏毅於左營楠梓進行車隊掃街，過程中沿街民眾的熱情也不受雨勢的影響，一路高喊凍蒜加油。就住在李柏毅選區的左營的陳其邁表示，不僅稱讚李柏毅是優秀的政治新生代，也細數包括推動新台17線、協助台積電設廠，左營楠梓大大小小的建設李柏毅都參與其中。
記者郭凱杰／高雄報導
民進黨左營楠梓候選人李柏毅今天抽中4號，隨即在現場高呼「選做④的立委李柏毅」。李柏毅說，無論遇到任何抹黑與挑戰，自己會保持一貫的態度，用左楠地區這些年的改變、用實績來爭取中間選民的認同。
陳其邁在車掃出發前，致贈李柏毅「行氣散」，向民眾大力推薦「其邁嚴選」的李柏毅，更稱他未來進入國會後，將成為左楠大補帖，為地方建設的推動吃下定心丸。李柏毅、陳其邁、劉世芳三人也在車掃過程中舉起多塊政策手舉牌，向沿街沿路民眾介紹任內政績與未來政見，希望讓選民們看見這些年來的用心和努力。
陳其邁強調，未來還有很多重大建設在左營楠梓進行，高雄八席立委中李柏毅這席絕對不能掉，自己也會繼續陪同掃街拜票，懇請鄉親全力支持李柏毅。
李柏毅提到，對手以大軍壓境的方式，找國民黨天王天后來到高雄，但無論對手怎麼做，自己都會全力以赴，要用團結與政績來贏得這場選舉。李柏毅指出，左營楠梓正在改變中，這幾年選民也逐漸感受到中央地方配合的重要性，他也拜託選民要選「做④的立委李柏毅」，讓有經驗的自己前進國會，繼續來為地方發展努力。
車掃結束後，陳其邁陪同李柏毅至左營自由黃昏市場拜票，許多採買民眾見兩人紛紛上前表達支持，還有攤商送上菜頭、肉粽及青蒜，象徵「好菜頭」、「包中」、「凍蒜」來為李柏毅加油，顯見兩人在地方上的高支持度。