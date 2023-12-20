日本老牌家電東芝摘牌下市！百年企業不敵鬥爭 結束74年上市歷史
日本老牌家電東芝（Toshiba）今（20）日正式摘牌下市，結束在東京證券交易所的74年掛牌交易。《路透》指出，這家過去10年陷入動盪與醜聞、一度是日本最大品牌之一的家電廠商如今地位大落，下市後將迎向被收購的不確定未來。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《共同社》與《路透社》報導，半導體廠東芝（Toshiba）今向外界表示，「對大家多年的熱情支援致上誠摯的謝意」，報導稱東芝下市案主要由私幕股權公司「日本產業合作夥伴Japan Industrial Partners」（JIP）領導的一群投資人推動，包括金融服務公司Orix、公用事業高中部電力、晶片製造商羅姆半導體（Rohm）等。
2015年，東芝因爆出財務醜聞而經營陷入困難，2017年為維持上市曾接受海外基金出資，進行約6000億日元的增資，然而經營方針方面仍與海外股東對立，最終日本產業合作夥伴公司陣營以140億美元取得控制權，讓東芝留在日本國內投資人手中，但此時東芝在電池、晶片、核子、國防設備等事業發展以受阻，接下來將選擇退市重振旗鼓。
《共同社》報導稱，東芝19日最後一個交易日收盤價為4590日元，較前一日下跌0.1%。目前擁有10.6萬名員工的東芝在下市之後，將於22日召開臨時股東大會，預計選出7名董事成立新的經營團隊，其中社長島田太郎將留任，並強調未來公司將「聚焦於利潤率高的數位服務」，其餘6名董事成員中，預計將從中部電力公司和歐力士等國內聯盟中選出，會有四名JIP高層加入董事會。