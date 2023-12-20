▲月經來吃什麼？營養師分享「補血、不暴怒」菜單　讓你和經痛說拜拜！

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▲ 若生理期失血過多，可補充鐵質。（示意圖／每日健康）
劉怡里在臉書專頁《劉怡里 營養師》發文提到，若想要「快速補血」，可以吃動物性鐵來補鐵，例如牛肉、豬肉、豬肝、生蠔、蚌類等，素食者則可以吃菠菜、地瓜葉、紅莧菜、綠花椰菜、紅豆、黑芝麻來補鐵。
劉怡里也分享補鐵2大原則，動物性含鐵（血基質鐵）食物的鐵吸收率高，不需要再補充維生素C，植物性鐵質（非血基質鐵）食物需要搭配維生素C水果，最好餐後馬上吃番茄、橘子、柳丁等，有助於加強對鐵的吸收率，需要注意的是，同一餐中攝取高量的鈣會抑制非血基鐵（植物性鐵）的吸收，所以可以早餐吃高鈣食材，午餐和晚餐再補充含鐵量高的食材。
劉怡里點出，若「水腫嚴重」，可以攝取高鉀食物或喝不加鹽綜合蔬菜湯、菇類、木瓜、奇異果、小番茄、酪梨來排水腫；要是「心情焦慮」，可以吃香蕉、堅果、黑巧克力來提高體內血清素；若「想要暴怒」，可以吃紅豆湯、燒仙草、紅棗乾、果乾、蜂蜜優格等提振血糖的健康食物，但注意不要過量；如果生理期間會「頭痛」，可以預防性先投藥，也可適度地補充魚油，或是喝點溫熱薑汁紅茶、溫黑咖啡，盡量避開冰冷食物、醃漬物、酒精和食品添加物；若「經痛加劇」，應避開高脂飲食，減少油炸、洋芋片、美式餐點，因為過多的飽和脂肪酸會刺激體內發炎激素的分泌。
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