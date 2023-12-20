是誰？俄國明年舉行總統大選 官方稱有16人登記競選
俄羅斯明年3月中旬即將舉辦總統大選，儘管俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布獨立參選，且外界預期將輕鬆獲勝，該國官員仍對外宣布，目前已有16人提出了參選總統的申請。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄聯邦委員會12月7日通過關於俄羅斯總統選舉日期的決議，大選定於2024年3月17日舉行，而根據俄羅斯法律規定，有意參選的民眾須於12月27日之前提出申請，且申請者之後還需要繳交上千份簽名連署，才具備參選資格，現任總統蒲亭則已於18日向俄羅斯中央選舉委員會遞交文件，以獨立候選人身分登記，角逐明年3月份的總統大選。
根據《法新社》報導，俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）表示「截至目前為止，我們收到了來自16名候選人對總統選舉的申請」，其中一名候選人是隸屬於親克里姆林宮政黨「自由民主黨」（LDPR）的斯盧茨基（Leonid Slutsky），他曾參與過對烏克蘭談判，分析認為他雖有意參選但不至於將蒲亭的選票搶走。
71歲的蒲亭在執政生涯中針對異議份子進行打擊，迫使他們流亡或落入牢獄，同時針對選舉制度進行改革，這使其有資格在明年當前任期屆滿後再尋求兩個六年任期，可能讓他繼續執政到2036年。