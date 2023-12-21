餐飲業缺工有解！7成5上班族有意兼差　每月盼多進帳14K

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內疫情解封，內需市場逐漸回溫，為今年國內經濟增添動能，百貨及餐飲業迎來復甦契機而求才若渴，根據1111人力銀行資料庫顯示，截至12月為止，有將近10萬筆兼職工作機會，其中以餐飲服務業占最大宗，而根據調查結果顯示，有高達75.3%上班族願意從事餐飲服務業短期打工，但是時薪必須達到217元。
而擁有正職工作上班族在選擇兼差打工時主要考量有哪些呢？根據1111人力銀行調查顯示，時間可彈性安排佔77.7%，最為要緊，其次則是時薪高佔60.6%、工時短佔49.4%、工作地點／離家近佔47.4%，以及工作內容簡單易上手佔27.2%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，根據主計總處公布的全體受僱員工全年平均總薪資69.3萬元，但中位數卻僅有51.8萬，顯見受到極端高薪族群薪資成長影響，即使推升了平均總薪資，中產階層與極端高薪者的薪資差距持續擴大，全台有408.5萬名受僱勞工的年薪低於總薪資中位數的51.8萬元，由於多數人薪資無法明顯提升，使得愈來愈多的上班族必須尋求兼差打工機會，期盼每月額外進帳14,851元來貼補開銷。
曾仲葳說，為滿足打工求職者迅速面試盡快上工的需求，1111人力銀行兼差打工網提供多元的搜尋功能，包括「聖誕活動」、「短期彈性」、 「寒假打工」、「高薪假日」、「免經驗」、「領現日薪」、「夜貓時光」、「門市打工」及「手搖飲咖啡」等，搜尋就能羅列出相關合適職缺，歡迎有兼差打工需求的人多加利用。