美總統大選生變！川普被科州禁止參與初選　分析：各州判決恐跟進

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章提到，川普的競選團隊為此必須在1月4日之前提出上訴，如此一來川普的名字就可以保留在科羅拉多州的選票上，直到最高法院做出裁決。最高法院的法官則必須在這段時間進行法條論證，只是這麼做法官們必須面對明年3月5日就要初選的時間壓力。
近年來，最高法院已變得更加保守，這在一定程度上要歸功於川普在執政期間任命的三名法官，目前法界學者們對於科羅拉多州給出的最新裁決存在意見分歧，而目前有兩項關鍵的法律問題將納入考量，其一是「川普在美國國會大廈之亂前的行為是否等同於叛亂？」，其二是「法條禁止的『公職人員』是否將總統一職包含在內？」。
川普團隊堅持，這是司法體系被用來進行政治迫害的又一案例，「科羅拉多州選民被剝奪了他們能選擇自己想要的候選人權利」。
分析稱，目前這項裁決僅適用於科羅拉多州，因此川普仍能參加其他地區的共和黨初選，而有鑒於川普仍遠遠領先其他所有共和黨競爭對手，因此無需在科羅拉多州競爭即可贏得黨內提名；此外，拜登在2020年也在科羅拉多州以大幅優勢擊敗川普，這代表川普不太可能需要贏得該州才能贏得選舉。
至今美國有其他數十個州也提起了類似的訴訟，試圖阻止川普競選，而這項決定可能會讓其中一些州更有可能獲勝。