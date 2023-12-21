中止連9漲！投資人套現部分獲利 美股道瓊跌475點
受投資人套現部分利潤、聯邦快遞拖累標普500指數，以及聯準會（Fed）具體降息時間、幅度不明確等因素影響，美國股市當地時間週三普遍收跌，其中道瓊指數更大跌475點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，Globalt Investments資深投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）分析，市場已經超買，考慮到這種情況，回調是很自然的。而下跌12.05%的聯邦快遞，身為物流業巨頭、經濟晴雨表，本財年營收財測卻令人失望，第2財季業績營收和獲利均未達到預期，並拖累標普週三收盤跌近1.5%，創9月26日以來最大單日跌幅。
此外，有分析認為，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）不久前雖然「放鴿」，聲稱已開始討論降息，但多位地區聯準系統銀行總裁，事後卻都陸續表達「鷹派」言論 ，令市場因難以預判降息時機、降息幅度而感到迷惑。
20日收盤，美股道瓊指數下跌475.92點，或1.27%，收37082.00點；標普500指數下跌70.02點，或1.47%，收4698.35點；那斯達克綜合指數下跌225.28點，或1.50%，收14777.94點；費城半導體指數下跌117.90點，或2.86%，收4007.66點。